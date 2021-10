Tossina botulinica: cos’è?

In questo articolo ci occuperemo di descrivere la tossina botulinica, un elemento altamente richiesto nel settore dell’estetica, della cura del corpo e in ambito medico-sanitario.

Scopriamo insieme di che cosa si tratta e come funziona.

Che cosa si intende per tossina botulinica?

La tossina botulinica, anche nota con il nome di botulino, è una proteina che deriva dal ciclo vitale di un batterio conosciuto come Clostridium Botulinum.

Il botulino riesce a svolgere la sua funzione rilasciando un prodotto chimico noto come acelticolina, la quale è responsabile della trasmissione di diversi segnali nervosi ai muscoli che si contraggono e si muovono in merito alle informazioni ricevute.

La tossina botulinica però, può essere anche molto pericolosa per la salute dell’uomo, in quanto, qualora fosse presente in grandi dosi, soprattutto negli alimenti, potrebbe scatenare delle reazioni piuttosto complesse in grado di suscitare la morte per asfissia del soggetto colpito, dando vita a quella che viene definita botulismo, ovvero un’intossicazione alimentare davvero molto seria.

È proprio in questo caso che il botulino invia dei segnali che fanno contrarre i muscoli in maniera anomala, generando delle reazioni che, anziché favorire il rilassamento delle parti interessate, potrebbero causare la paralisi.

Il ruolo della tossina botulinica nel campo estetico

Molto spesso nel settore della cosmesi e dell’estetica il botulino è considerato una risorsa davvero preziosa, tanto che viene commercializzato con il nome Botox e permette di godere di diversi benefici.

Tra questi rientrano sicuramente la possibilità dii minimizzare le rughe e levigare la presenza delle linee di espressione sul viso; contenere la contrazione dei muscoli della faccia, conferendo un aspetto più tonico alla pelle e infine prevenire tutte le rughe che si vanno a generare sulle diverse parti del viso.

Trattandosi di un intervento molto veloce e sicuro, che non farà percepire al paziente alcun tipo di dolore, esso è molto richiesto da uomini e donne di tutte le età, i quali decidono di sottoporsi a diverse sedute per godere di un aspetto rinvigorito e molto più giovane senza alcun tipo di sforzo.

In che modo viene utilizzata

Un altro ambito presso il quale il botulino è ampiamente impiegato è appunto il settore medico, in quanto qualora la tossina botulinica venisse assunta in piccole dosi, sarebbe possibile beneficiare di effetti curativi in grado di risolvere moltissime situazioni, le quali spesso vengono sottoposte all’azione dei farmaci senza scaturire l’effetto sperato.

Il botulino è fondamentale per moltissime applicazioni mediche, in quanto permette di rilassare i muscoli e risolvere tutti i disturbi che possono essere collegati alla contrazione e al rilassamento degli stessi.

Ovviamente questi trattamenti devono essere effettuati con attenzione e per un periodo di tempo limitato, in quanto dosi troppo elevate di botulino potrebbero innescare reazioni avverse.

Qualora però la cura fosse consigliata da professionisti, si potrebbe beneficiare di un trattamento controllato che prevede l’iniezione della tossina botulinica in dosi piuttosto contenute, le quali sono in grado di rigenerare la salute dei muscoli, concedendo loro del riposo in seguito all’attività quotidiana alla quale sono costantemente sottoposti.

Al giorno d’oggi non è molto semplice interpretare le direttive collegate all’utilizzo della tossina botulinica in campo medico.

In base agli studi effettuati e i dati raccolti recentemente, la tossina botulinica si rivela essere più efficace in alcuni ambiti rispetto che in altri, come ad esempio nel settore oculistico.

È proprio in questo caso infatti, che si possono ottenere degli importanti risultati per quanto riguarda il trattamento volto alla cura della spasticità, dello strabismo oppure delle contrazioni involontarie della palpebra, le quali possono risultare piuttosto fastidiose.

Un uso analogo e approfondito riguarda il campo neurologico, poiché il botulino riesce a curare diversi disturbi fra cui l’emicrania, condizione che può arrivare a compromettere la qualità di vita del paziente qualora si manifestasse con cadenza regolare e forte intensità.