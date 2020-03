Cos’è il microblading e che costi ha

Prendersi cura delle proprie sopracciglia è diventato, principalmente negli ultimi anni, un modo per prendersi ulteriormente cura di sè, ma soprattutto uno dei metodi più efficaci per far risaltare la propria personalità. Infatti, è facile notare e apprezzare quanto due sopracciglia ben curate e delineate siano in grado di incorniciare il viso perché lo rendono più armonioso e ne fanno risaltare l’espressività. Sono sempre molte le donne – e non solo, perché anche gli uomini ormai non sono da meno – che si preoccupano di avere sopracciglia curate e ben definite, ma il fai da te non è sempre la soluzione ideale perché è importante avere una certa manualità e abilità che non tutti hanno.

Inoltre, anche quando si riesce a trovare la propria forma ideale e a gestirla periodicamente, bisogna fare i conti con il fatto che i ritocchi dovranno essere continui. Per ovviare a queste problematiche, è utile sottoporsi ad un’innovativa tecnica di trucco semi-permanete che riguarda proprio le sopracciglia e che sta riscuotendo sempre maggiore successo tra donne e uomini, il MICROBLADING. Vediamo, quindi, di vedere più nel dettaglio di cosa si tratta per valutarne tutte le qualità.

MICROBLADING: DI COSA SI TRATTA E COME FUNZIONA?

Il microblading è, come già accennato, una tecnica di trucco semi-permanente indirizzata alla definizione e cura delle sopracciglia, simile al tatuaggio ma, andando a lavorare sulla parte più superficiale della pelle, risulta essere meno invasiva e ugualmente efficace e duratura.

Nel momento in cui si decide di utilizzare il microblading per le proprie sopracciglia, bisogna innanzitutto rivolgersi a professionisti specializzati in questa tecnica che, prima di iniziare la seduta, concorderanno con la propria cliente la forma ideale, il colore e l’intensità da dare alle sopracciglia per renderle armoniose all’interno del viso.



Solo dopo aver definito questi particolari sarà possibile iniziare il trattamento che prevede l’utilizzo di uno strumento simile ad una penna dotato di piccolissime lame (da qui deriva anche il nome inglese della tecnica, micro=minuscola e blade=lama) che vanno ad eseguire piccole incisioni sulla pelle all’interno delle quali viene rilasciato il pigmento che andrà a definire ogni singolo pelo, il suo volume e la sua intensità, fino a riuscire a realizzare delle vere e proprie ombreggiature o un effetto 6D utile soprattutto in quei casi in cui la peluria è completamente assente.

CHI PUO’ FARE IL MICROBLADING E QUANTO DURA?

Essendo una tecnica di trucco semi-permanente efficace e di recente introduzione, il microblading permette di avere delle sopracciglia curate, volumizzate e ben definite per molti mesi, ma, non trattandosi di un tatuaggio permanente, ha comunque necessità di essere ritoccato periodicamente durante l’anno. Ciò non impedisce, in ogni caso, di sfoggiare per lungo tempo sopracciglia eleganti e curate che fanno risaltare i lineamenti particolari del proprio viso e donano più personalità a qualsiasi volto.

Chiunque può sottoporsi ad un trattamento di microblading: chi desidera essere al passo con le ultime tendenze dell’estetica e del trucco semi-permanente, chi vuole rimediare ad una depilazione sbagliata, chi ha delle sopracciglia irregolari e troppo diradate o chi vuole tornare a sentirsi a proprio agio con il proprio corpo e di nuovo bella dopo aver affrontato una qualche patologia più o meno grave che causa la perdita della peluria.

QUANTO COSTA SOTTOPORSI AL MICROBLADING?

Essendo una tecnica di trucco semi-permanente molto innovativa e particolarmente specializzata, il microblading presenta dei prezzi che possono apparire elevati, ma la qualità del lavoro e la professionalità applicata per realizzarlo giustificano alcune cifre. Il costo del trattamento di microblading può variare in base a vari fattori: innanzitutto, bisogna valutare quali siano le esigenze particolari di ogni singolo cliente, così come la zona da trattare con questa determinata tecnica, la sua ampiezza e se presenta particolari caratteristiche di cui tener conto.

Inoltre, il prezzo del trattamento dipende molto anche dal centro estetico a cui ci si rivolge e dall’esperienza e professionalità degli operatori che eseguono l’intervento. In ogni caso, è importante rivolgersi solo a personale qualificato e per il cui lavoro vale davvero la pena spendere una cifra sopra la media, mentre si consiglia di diffidare da chiunque proponga di realizzare un trattamento di microblading a cifre troppo basse per non incorrere in truffe o risultati potenzialmente sbagliati e irreparabili. In linea di massima, i prezzi possono andare dai €200 ai €400 e possono variare in base ai fattori precedentemente indicati o a particolari promozioni per i propri clienti praticate da un centro estetico per invogliare a provare questa innovativa tecnica di trucco semi-permanente.



Come già accennato, nel momento in cui si decide di sottoporsi ad un trattamento di microblading, è fondamentale rivolgersi a professionisti del settore dall'esperienza certificata e garantita.