Studio Cristaldent: gli specialisti per l’estetica dentale

Se cercate uno studio di estetica orale nella zona di Torino per risolvere problemi relativi all’estetica della vostra dentatura lo studio Cristal Dent è la risposta migliore alle vostre esigenze. Grazie alla competenza dei suoi medici e alla disponibilità del suo stuff riceverete un’accoglienza e un servizio tra i migliori che possiate trovare. Il vostro problema consistente in denti storti, scheggiati, rotti, siete dei fumatori o l’uso di caffè ha fatto comparire delle macchie antiestetiche sui vostri denti ? Cristal Dent ha ciò che fa per voi. Tra i prodotti di punta dello studio Cristal Dent ci sono infatti le sue faccette dentali artigianali.



Cosa sono le faccette dentali



Le faccette dentali artigianali della Cristal Dent sono delle sottili coperture in ceramica. Queste faccette vengono posizionate sul dente, al quale se si presenta le necessità può essere effettuata anche una piccola limatura. Le faccette dentali Cristal Dent vengono prodotte in modo completamente artigianale rispecchiando le necessità e le caratteristiche del paziente, i materiali che vengono impiegati per la loro produzione sono tra i migliori, di qualità elevatissima in modo tale da simulare al meglio il materiale reale che compone il dente, così da renderle invisibili e piacevoli alla vista. Queste faccette si applicano in modo preciso e rimangono fermamente salde sul dente, il paziente non percepirà alcun fastidio o dolore, sarà praticamente come non averle.



Come vengono applicate



Il trattamento per l’applciazione delle faccette dentali della Cristal Dent dura 10 giorni, dopo dei quali il paziente tornerà ad avere un sorriso smagliante e naturale. Per prima cosa la superficie del dente deve venire correttamente preparata all’alloggio della faccetta, questo si ottiene attraverso una leggera limatura del dente.

In secondo luogo è necessario ottenere un calco del dente, dal momento che le faccette dentali Cristal Dent vengono realizzate in modo artigianale è necessario prendere le precise misure e la precisa forma del dente originario del paziente, in modo tale che queste siano perfette, così da non creare dolori o fastidi al paziente. Nel frattempo verranno applicate delle faccette temporanee in modo tale che il paziente possa tornare immediatamente a sorridere. Vengono in seguito realizzate le faccette definitive che devono superare tutti i criteri qualità imposti dall’azienda, vengono perciò sottoposte a tutta una serie di controlli atti appunto a garantirne la qualità. Si verifica in seguito che la colorazione e la forma combaci perfettamente con il resto della dentatura del paziente in modo tale da non creare discromie o imperfezioni estetiche dell’ arcata dentale. Come ultimo passo si applica un cemento che serve a saldare definitivamente le faccette al dente, per velocizzare il processo di solidificazione di questo cemento viene utilizzato un apposito macchinario che emana un fascio di luce ultravioletto.

Dopo questi passaggi l’applicazione è terminata, ora il paziente è pronto a tornare a sorridere grazie alla qualità delle sue nuove faccette dentali Cristal Dent.



In quali casi è bene ricorrere all’applicazione delle faccette dentali Cristal Dent



Queste faccette permettono di risolvere una svariata quantità di problemi che affliggono i denti. In primo luogo grazie alla cura con cui vengono prodotte il colore di queste faccette combacerà perfettamente con quello del resto della dentatura, venendo così a risolvere antiestetici problemi di discromia. Oltre questo risolvono tutta un’altra serie di problemi quali: eliminare macchie presenti sulla superficie dei denti che si vengono talvolta a formare nel caso si sia fumatori, con l’uso di caffè o di bevande con presenza di colorante, grazie alle faccette è possibile eliminare gli spazi tra i denti che talvolta possono essere molto in vista e risultare quindi antiestetici.Permettono inoltre di coprire denti scheggiati, rotti o storti, applicando al di sopra di questi ultimi le faccette sarà possibile rendere totalmente invisibile i danni e donare una rinnovata armonia all’intera arcata dentale. Il tuo sorriso è importante per Cristal Dent e con le sue faccette sarà in grado di donarti una la dentatura che hai sempre sognato e che venga apprezzata non solo da te stesso ma anche dagli altri.



Prezzi faccette dentali Cristal Dent



Cristal Dent vi fornisce insomma un prodotto unico, studiato in modo da adattarsi perfettamente ad ogni singolo paziente e creato utilizzando solo i prodotti migliori a prezzi vantaggiosi e competitivi, rivolgetevi a loro per qualsiasi esigenza di estetica dentale a Torino