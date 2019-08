Danza e stile: un connubio perfetto! Allievi Diadema Academy dietro alle quinte

Cosa occorre per essere un professionista della bellezza? Sicuramente, grande impegno, passione per il proprio lavoro e professionalità. Non dimentichiamo, però, che anche la voglia di divertirsi e mettersi alla prova non deve mai mancare!

I ragazzi di Diadema Academy, lo scorso 9 giugno si sono messi alla prova dietro alle quinte di uno spettacolo un po’ particolare: Peter Pan in versione balletto.

Vi immaginate i pirati e le fatine che volteggiano sul palco? C’è sempre un tocco di magia nell’aria quando le favole ritornano in scena, non trovate?

Diadema Academy sprona sempre gli allievi a fare tutte le esperienze possibili e a lanciarsi in lavori nuovi con creatività e professionalità.

Giusy, la docente make-up che ha accompagnato i ragazzi, ci racconta: “E’ stato bellissimo vedere tutti impegnarsi al massimo e raggiungere un risultato ottimo”. E aggiunge: “ Queste esperienze sono importanti non solo per migliorare la tecnica, ma anche per imparare a come ci si

relaziona con i professionisti dietro alle quinte”.

Lo spettacolo è stato un successo e noi Diadema Academy siamo stati felicissimi di dare quest’occasione ai nostri allievi; non vediamo l’ora che si aprano nuovi sipari!