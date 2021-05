DaVinci Resolve: come funziona il programma di montaggio?

DaVinci Resolve rappresenta una validissima soluzione per tutti coloro che vogliono affrontare il montaggio, il videomaking e la postproduzione di un cortometraggio o lungometraggio nel migliore dei modi. Nel mondo del web sono diversi i programmi che possono essere utilizzati per editing e produzione e, chiaramente, ognuno di essi si concentra su un aspetto specifico che possa essere oggetto di considerazione. Nel caso specifico di DaVinci Resolve, bisogna partire dall’idea che lo stesso venga utilizzato anche e soprattutto dal punto di vista professionistico, per la realizzazione di opere di montaggio e di postproduzione che spesso trovano circolazione su grande e piccolo schermo. Per questo motivo, non si può non ignorare l’importanza di un programma di questo tipo: ecco tutto ciò che c’è da sapere a tal proposito.

DaVinci Resolve: le funzioni migliori offerte dal programma

Scendendo subito nello specifico delle caratteristiche e delle funzioni migliori che sono offerte dal programma, vale la pena considerare ogni aspetto di questa stessa piattaforma, che sottolinea non soltanto tutto ciò che si può realizzare sulla stessa, ma anche l’usabilità e l’utilità del programma per le proprie realizzazioni. In particolar modo, nel considerare le funzioni migliori offerte da DaVinci Resolve, bisogna far riferimento a: media, cut, edit, fusion, color, fairlight, deliver. In particolar modo: