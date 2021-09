Sanificazioni anti-covid con Rea Steam Cleaning

Quando si parla della sanificazione a vapore nascono sempre tantissimi dilemmi e altrettante domande. Non si capisce bene cosa sia, né come sia possibile usarla per disinfettare a 360° un ambiente. In realtà la disinfezione a vapore è una procedura estremamente più semplice di quel che potrebbe sembrare a una prima vista ed è utile per disinfettare le superfici e gli ambienti più vari dal Covid-19. Il processo in sé non è per niente pericoloso, né dannoso: viene svolto semplicemente usando un forte getto di vapore a una distanza ravvicinata. Il vapore è composto da piccole particelle disinfettanti, molte delle quali interagiscono con quelle del virus. Tuttavia, tale procedura ha anche un aspetto negativo: la velocità di applicazione della nube disinfettante su un territorio piuttosto ampio lascia a desiderare. Si tratta di una procedura di sanificazione pensata per lo più per gli ambienti dalle dimensioni abbastanza ristretti. Tuttavia, Rea Steam Cleaning ha cercato di oltrepassare questo limite dando vita a delle attrezzature specifiche, grazie alle quali è possibile trattare anche delle aree di dimensioni piuttosto vaste in un range temporale non troppo elevato. Al contempo, non viene meno l’efficacia del trattamento, che resta ugualmente a un livello elevato.

Perché rivolgersi a Rea Steam Cleaning?

Non si tratta semplicemente di una questione relativa alla sanificazione degli ambienti con il vapore. L’azienda Rea Steam Cleaning opera nel campo da diversi anni ormai e si può a tutti gli effetti considerare un leader del settore nella lotta al coronavirus. Si tratta di una società che da diverso tempo è al centro del panorama della sanificazione in Italia, complice anche un team pensato in virtù delle esigenze dei clienti. Si tratta di un’azienda che fornisce macchine e materiale per la sanificazione al vapore prestando la massima attenzione possibile a tutti i dettagli, anche a quelli più piccoli e minimali. Nella disinfezione è possibile usare il prodotto Rea Fogger, creato appositamente per combattere le piccole particelle del virus. Tale prodotto è al 100% sicuro per la salute, ma al contempo fornisce degli ottimi risultati nella lotta al coronavirus. Esso viene spruzzato direttamente sulle superfici da un dispositivo che funziona ad alta pressione e che, proprio per questo, è in grado di sanificare gli ambienti sino negli strati più profondi.

L’intera procedura viene svolta soltanto in poco tempo ed è sicura anche per i vari dispositivi elettronici che potrebbero trovarsi nell’ambiente di riferimento. Il gas, difatti, non penetra all’interno delle stesse e pertanto non è in grado di danneggiarne le strutture interne. Tutto questo rende tale metodo di sanificazione uno dei preferiti dai clienti di vario tipo, che vogliono affidarsi a una metodologia assolutamente sicura e testata dal tempo.

A tutto questo si aggiunge anche un altro motivo valido per rivolgersi a Rea Steam Cleaning: i vari generatori di vapore. L’uso di numerosi device non fa altro che influire positivamente sul risultato delle operazioni. In questo modo lo staff della società è in grado garantire la massima efficacia dovuta al trattamento. Il cliente, inoltre, ottiene tutte le informazioni relative alla procedura di sanificazione ed è sempre a conoscenza dei dettagli come le tempistiche necessarie per eseguirla.

Quanto costa la sanificazione?

Il prezzo è variabile in relazione a vari fattori, come la dimensione della superficie da sanificare, la pressione che dovrà essere utilizzata per la sanificazione e così via. Stabilire il prezzo esatto è difficile, ma il team di lavoro lo comunicherà al cliente interessato subito dopo aver svolto un sopralluogo. In questo modo si potranno conoscere sin da subito proprio tutti i dettagli relativi al lavoro da svolgere. E qualora si avessero delle domande a proposito della sanificazione, non servirebbe che rivolgersi al team di Rea Steam Cleaning in modo da chiarire tutti gli aspetti dubbi.