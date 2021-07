Divani stile retrò: i migliori da provare

I divani retrò sono pratici e versatili perché adattabili a ogni casa e in qualsiasi epoca. Inoltre regalano anche in arredi moderni quel tocco di nostalgia e tendenza degli anni d’oro.

I divani retrò sono facili da riconoscere perché rimandano a uno stile usato da una generazione precedente a quella in cui si vive, o comunque che risalgano a vent’anni prima.

Lo stile retrò è presente in molti ambiti come la moda e gli arredi e sta diventando sempre più richiesto soprattutto dalle nuove generazioni che spesso uniscono uno stile antiquato a colori eccentrici e vivaci, dando vita così a dei pezzi unici nel loro genere.



Divani retrò in pelle

Tra i must assoluti dei divani retrò di certo non poteva mancare il modello in pelle. Questo stile racchiude dentro di se quella che è l’anima e il ricordo di ogni famiglia. Impossibile dimenticare quando, andando a casa dei nonni, un divano o una poltrona in pelle erano sempre presenti.

Un divano retrò in pelle può essere scelto nel suo colore classico, un colore caldo, sui toni del marrone che ricorda gli anni novanta o essere modernizzato usando tinte attuali come il bianco, il nero o colori pastello. In questo modo sarà facilmente adattabile ad ogni tipo di ambiente.

Divano retrò floreale



Immancabile per un vero stile retrò, il modello floreale. Il tessuto particolare è ideale per coloro dall’animo romantico che amano leggere un libro distesi.

Il divano floreale è spesso presente in case di campagna o case vacanze, questo perché i toni tenui che appartengono a questa stampa conciliano perfettamente lo scopo per cui è stato creato: rilassarsi.

Divani retrò per tutti i gusti

I divani retrò sono davvero innumerevoli e per ogni stile, abbiamo visto due dei modelli più famosi ma come non citare anche quelli con stampa animalier, adatti per chi decide di non passare assolutamente inosservato che vuole essere ricordato per un design così particolare, o quelli dallo stile vittoriano che riescono a regale ad ogni casa eleganza e femminilità e quindi adatti per una donna che vive da sola ma non vuole rinunciare all’estetica del proprio salone.

Il divano è un arredo fondamentale all’interno di una casa, è il luogo dove si passa forse più tempo, dove si creano ricordi e ci si concede del riposo quindi è importante che riesca a soddisfare pienamente quelli che sono i nostri gusti e le nostre esigenze. Non importa che ci piaccia colorato o dalle forme sinuose, che diventi un letto oppure no, quello che conta veramente è che ci renda felici e ci renda soddisfatti della scelta che abbiamo fatto quando abbiamo deciso di acquistarlo.