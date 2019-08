Divieto di fumo nelle spiagge, e le elettroniche?

Ormai, in diverse spiagge, vige il divieto di fumo. Per i trasgressori ci sono multe salate. Il divieto nasce, soprattutto, per la salvaguardia dell’ambiente. Negli anni, la maleducazione di molti fumatori, ha fatto sì che i mozziconi sugli arenili diventassero più numerosi delle conchiglie, ragione per cui è stato necessario correre ai ripari. Ma questo divieto vale anche per le sigarette elettroniche?

Divieto di fumo in spiaggia, perché

In Italia il divieto di fumo sulle spiagge è arrivato tardivamente rispetto all’estero dove questa norma esiste già da tempo. Nel nostro Paese, i primi a imporre questo divieto sono stati i veneziani sulla spiaggia di Bibbione, dove il divieto vige dal 2014. Dal 2017 diversi comuni hanno iniziato a seguire l’esempio.

Oggi numerose spiagge della Sardegna sono allineate con questa normativa e le multe sono salatissime. Stessa situazione in alcune spiagge della Sicilia, delle Marche, a Rimini, Cesenatico, Ravenna, Savona, Porto Cesareo, insomma, da nord a sud i divieti fioccano.

Perché non si può fumare in spiaggia

Il motivo più palese lo abbiamo appena evidenziato, ma ce ne sono diversi altri, e tutti validi. Siamo sempre più consapevoli di quali siano i danni causati dal fumo, incluso il pericolo cagionato dai mozziconi che hanno letteralmente invaso le nostre spiagge.

Un occhio sempre più attento anche al fumo passivo, molto spesso nelle spiagge affollate ci si ritrova a dover respirare il fumo del vicino di ombrellone, questo non solo è sgradevole, ma soprattutto nel caso in cui ci siano bambini è davvero una cattiva abitudine.

E per la sigaretta elettronica c’è divieto?

Negli ultimi tempi ci siamo resi conto che in molti luoghi la normativa del divieto è la medesima e viene applicata sia per le sigarette classiche che per quelle elettroniche, come per esempio accade sugli aerei, sui treni e in diversi altri luoghi. Ma in spiaggia?

Per ora sembra che il divieto non riguardi la sigaretta elettronica, in genere nei cartelli di divieto viene specificato che l’ordinanza non riguarda le sigarette elettroniche, ma comunque è sempre buona prassi informarsi prima.

La sigaretta elettronica fa meno male e inquina meno

Ormai è acclarato che la sigaretta elettronica inquina decisamente meno delle tradizionali, trovi su teknosvapo diverse informazioni a riguardo, e probabilmente è proprio questo il motivo per cui le diverse ordinanze comunali non la includono nel divieto.

In ogni caso, anche per chi fuma le sigarette elettroniche ci sono delle norme di comportamento sempre valide e buone per tutte le occasioni, sia al mare che in altri luoghi, anche all’aperto.

Piccolo vademecum del fumatore educato

Che tu fumi sigarette classiche o sigarette elettroniche, dovresti sempre avere rispetto degli altri.

Anche nei luoghi all’aperto l’odore del tuo fumo può dare fastidio, anche se usi il liquido alla fragola tibetana, a qualcuno può non piacere, non deve essere costretto a respirarlo.

Spostati in un punto della spiaggia dove sei sicuro di non dare fastidio con la tua sigaretta elettronica, puoi fumare sotto l’ombrellone, a patto che non abbia altri vicini di spiaggia nelle adiacenze.

Se devi fumare la tua sigaretta elettronica e la spiaggia è affollata, chiedi ai vicini se l’aroma può dare loro fastidio, in tal caso sii cortese, spostati.

Non fumare vicino ai bambini, dannoso o no, anche il fumo della sigaretta elettronica non è piacevole per chi non fuma, men che meno per i bambini.