Se hai un patrimonio immobilizzato e vorresti farlo fruttare per ottenere qualche extra, allora investire in Borsa potrebbe essere una valida soluzione. Tuttavia, il mercato finanziario è spesso sottoposto a moltissime oscillazioni, che rendono difficile anche per gli operatori esperti prevedere quale operazione si rivelerà fruttuosa e quale un disastro. È per questo che è importante capire dove investire in Borsa nel 2019: ecco, quindi, alcune chiare indicazioni per orientarti nel mondo della finanza!

Qual è l’attuale situazione di mercato?

Prima di decidere su quali strumenti finanziari puntare le tue risorse, è importante partire dal quadro economico in cui andresti ad operare. Per capire dove investire in Borsa nel 2019, è fondamentale conoscere qual è stato l’andamento dei prodotti finanziari nell’anno precedente.

Dal punto di vista generale, sul finire del 2017 le borse sembrano essere tornate a trend di alto livello, dopo che fino a metà 2016 il mercato era stato interessato da molti ribassi che avevano raffreddato le quotazioni: in particolare, le azioni sono al momento su massimi storici, quindi non sembrano essere il prodotto più economico in cui investire. Viceversa, per le obbligazioni si è assistito ad un forte deprezzamento, dovuto sia al calo del dollaro che dei tassi di interesse.

Uno scenario possibile per il mercato azionario 2019

Se questa, a grandissime linee, è la situazione all’inizio dell’anno, diventa molto difficile prevedere quali saranno le tendenze del mercato nel 2019. Secondo molti osservatori, i rialzi azionari dell’ultimo anno avrebbero prodotto una sopravvalutazione destinata ad esplodere da un momento all’altro. A ben vedere, però, nel 2017 i valori azionari hanno conosciuto un forte apprezzamento. Ad esempio:

la Borsa azionaria USA ha guadagnato negli ultimi tre anni il 38,18%

ha guadagnato negli ultimi tre anni il 38,18% le borse europee , invece, hanno concluso l’ultimo triennio con un +20,75%

, invece, hanno concluso l’ultimo triennio con un +20,75% anche i Paesi Emergenti chiudono in positivo, con apprezzamenti medi del 26,59%

Questo aumento tenderà a continuare? Impossibile dirlo. Certo, da un punto di vista statistico, queste ultime annate molto positive per il mercato delle azioni potrebbero precedere anni meno favorevoli, per cui, quando si decide dove investire in borsa nel 2019, si dovrebbe tenere in considerazione che i rendimenti delle azioni e il loro valore potrebbero calare.

Tuttavia, questa conclusione non significa che le azioni sono sopravvalutate. Anzi, considerando solo l'ultimo anno, il rapporto tra prezzo e utili del mercato azionario si classifica in posizioni molto alte, con i mercato emergenti che presentano valori meno cari rispetto all'Europa, le cui borse, a loro volta, vendono azioni ad un prezzo più basso degli USA, che si confermano ancora il mercato più caro di tutti.

Questo significa che un investimento in azioni è ancora redditizio per il prossimo periodo: il pericolo di deprezzamento, infatti, sembra essere scongiurato almeno per i prossimi 5 anni, sebbene l’innalzamento dei prezzi potrebbe subire, dopo gli altissimi risultati del 2017, un calo progressivo. Come detto, è difficile prevedere quando la tendenza si invertirà, ma al momento comprare azioni e aspettare per rivenderle sembra ancora promettente.