Esercizi con elastici: come farli?

Perché allenarsi regolarmente?



Non tutti hanno il tempo, la voglia o la possibilità di andare in palestra regolarmente. Molte persone scelgono volontariamente di allenarsi a casa, perché trovano questa modalità più comoda: puoi allenarti quando ti pare, gratuitamente e per tutto il tempo che vuoi.

C’è chi pensa che non frequentando abitualmente una palestra sia impossibile perdere peso o restare in forma: non c’è niente di più sbagliato. Ottenere dei miglioramenti fisici non è difficile come molti pensano.

A volte la gente lamenta di non avere tempo da dedicare allo sport: tra famiglia, lavoro, amici e impegni vari non sempre è semplice ritagliarsi uno spazio soltanto per noi stessi. Tuttavia, sarebbe buona abitudine cercare di salvaguardare innanzittutto la nostra salute. A risentire della sedentarietà, infatti, non è soltanto l’aspetto fisico ma anche e soprattutto il nostro benessere fisico.

Sappiamo bene che, a lungo andare, una cattiva forma fisica può iniziare a gravare anche dal punto di vista psicologico: molta gente, sentendosi insicura, inizia a uscire di meno, cambia modo di vestire e di mangiare e finisce persino per invecchiare precocemente a causa degli acciacchi fisici.

Uno dei modi più semplici ed economici per iniziare ad allenarsi a casa sono senza ombra di dubbio gli elastici. Vediamo un po’ come utilizzare al meglio questi attrezzi e quali sono i benefici che portano.



Quali sono i vantaggi di allenarsi con gli elastici?



Gli elastici possono essere utilizzati tranquillamente anche da chi viaggia molto spesso: sono leggeri e facili da trasportare persino in aereo. Sono inoltre molto vantaggiosi in quanto economici, utili in egual modo sia per le donne che per gli uomini e, soprattutto, potete decidere voi quando rendere un esercizio più difficile e quando allenarvi in modo più tranquillo. Sarà tutto gestito da voi, e sono così semplici da utilizzare che ci riuscirete nel miglior modo possibile!



Come utilizzare gli elastici?



Come già accennato, potete decidere voi quale allenamento effettuare con gli elastici. Potrete infatti scegliere tra due tipi di esercizi:

– Allenamento completo di forza: potete scegliere 3-5 esercizi con 8-25 ripetizioni, da ripetere per 2-5 volte.

– Come riscaldamento: potete scegliere il riscaldamento per allenare un muscolo specifico. Se mentre vi allenate, per esempio, non sentite i glutei che lavorano vi basterà fare un paio di serie di squat laterali prima di iniziare l’allenamento gambe.



Quali esercizi fare?



Gli esercizi che potete fare con gli elastici sono molteplici e, soprattutto, potete decidere voi quali parti del corpo allenare. Vediamone insieme qualcuno:

– PULL DOWN LATERALI AL MURO, che coinvolgono dorsali e parte alta della schiena. Basterà appoggiarsi al muro con la schiena, posizionare l’elastico sui polsi e allungare le braccia sopra la testa. Portate poi le braccia in basso, formando un angolo di 90 gradi con i gomiti, allungando la fascia per poi tornare alla posizione iniziale.

– ROTAZIONE ESTERNA DELLE SPALLE, che coinvolge spalle e parte superiore della schiena. Per questo esercizio bisognerà posizionare l’elastico attorno ai polsi, piegare i gomiti (tenendoli vicini al corpo), per poi aprire l’avanbraccio e allungare l’attrezzo. Bisognerà ruotare contemporaneamente i palmi delle mani verso l’alto, per poi ritornare alla posizione iniziale.

– IDRANTE, utile per i glutei e i muscoli posteriori delle cosce. Per effettuare questo esercizio bisognerà iniziare stando carponi e posizionando la fascia sopra le ginocchia, tenendo collo, schiena e fianchi ben allineati. Dovrete poi sollevare la gamba sinistra allungando l’elastico, ma tenendo fermo il resto del corpo, per poi ritornare alla posizione iniziale. Dopo aver fatto tutte le ripetizioni con la gamba sinistra, potrete iniziare ad allenare anche la gamba destra.

Gli elastici possono rivelarsi utili per allenare qualsiasi parte del corpo, a seconda degli esercizi che decidiamo di svolgere: side plank, high plank, squat, tricipiti, bicipiti e chi più ne ha più ne metta.

Non vi resta che provarli per credere!