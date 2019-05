Facility management: definizione e funzioni

Il facility management è un termine utilizzato nella pratica dell’economia aziendale al fine di indicare talune attività lavorative diverse da quelle identificate nel c.d. “core business”.



Nello specifico il facility management si definisce nell’attività di gestione degli edifici e di tutti gli elementi ad essi connessi, si tratta degli impianti elettrici, termo-idraulici, di riscaldamento e dei condizionatori.



Si deve aggiungere però che il facility management non si limita solo a questo, bensì riguarda tanti altri ambiti inerenti la gestione di un edificio; essi sono: la ristorazione, il servizio della mensa e delle pulizie, gli eventuali servizi accessori della portineria, delle vetture aziendali e del sostentamento del giardino.



Come si può osservare tale attività è molto complessa poiché rappresenta il risultato della perfetta organizzazione tecnica e del lavoro professionale svolto da coloro che rendono tale servizio.



Una volta data una definizione di facility management occorre descrivere nel dettaglio in cosa consiste tale servizio al fine di comprendere a chi è rivolto e come può essere eseguito in maniera corretta.



Considerato che il facility management serve a garantire tutti i servizi necessari per l’organizzazione di una qualsiasi infrastruttura ad uso aziendale, si può affermare che lo stesso permette di realizzare le finalità gestionale nel rispetto dei criteri di economicità e finanziari che vengono utilizzati per la realizzazione ed il progresso di tutte le attività primarie della struttura, per il rispetto e la preservazione delle risorse umane.



Tale attività permette di realizzare una maggiore efficienza dell’azienda e la possibilità di adattarsi facilmente al cambiamento.



Proprio per tali ragioni il fenomeno del facility management è posto in essere da tantissime strutture aziendali che vogliono migliorare la loro resa e la loro fruibilità; ecco perché anche all’interno degli edifici pubblici è attuata tale attività.



Come si può ben osservare il servizio di facility management permette, a tutte le aziende che decidono di dar vita a tale servizio all’interno delle loro strutture, di essere all’avanguardia e, allo stesso tempo, di essere informati in merito a tutto quello che concerne la gestione e l’andamento della struttura.



Tramite il facility management, inoltre, è possibile tenere sempre tutto sotto controllo, senza tralasciare alcun dettaglio in merito alla condizione degli impianti, dei servizi resi ai dipendenti e della condizione generale della struttura.



In tal modo grazie ad una struttura in cui tutto funzione perfettamente e con un organico soddisfatto anche le prestazioni generali dell’azienda saranno migliori; come si può ben osservare il facility management è pensato proprio per far crescere le prestazioni dell’azienda.



Proprio per tali motivi si consiglia a tutti di rivolgersi a soggetti che sono competenti a fornire i servizi summenzionati al fine di garantire soddisfacimento e tutela del proprio organico, ottime condizioni della struttura aziendali e, anche, buone prestazioni lavorative nel tempo.