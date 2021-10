Migliora l’aspetto del tuo naso con un apposito trattamento filler

Se avete deciso di ricorrere al filler per rimodellare i lineamenti del vostro viso e siete in cerca di una clinica affidabile e professionale a Torino, vi suggeriamo di visitare Cristal Beauty, il luogo ideale per ottenere dei risultati ottimali in piena sicurezza.



Professionalità e affidabilità al vostro servizio





Cristal Beauty a Torino è il posto ideale per chi vuole dare un nuovo look al proprio naso, con la sicurezza di avere degli ottimi risultati.

Sempre attenti a soddisfare le esigenze dei propri clienti, lo staff di professionisti si prende cura di voi con dei trattamenti svolti con i metodi più all’avanguardia. Il risultato che otterrete sarà quello di aver ridisegnato e aver dato un nuovo splendore alla bellezza del vostro viso.

Il rinofiller, è infatti, un vero e proprio trattamento di medicina estetica che permette di creare uniformità al profilo nasale senza la necessità di dover ricorrere ai bisturi come avviene nel caso di un intervento di rinoplastica classica.

Per richiedere un appuntamento per sottoporsi al trattamento filler al naso a Torino, è sufficiente compilare l’apposito modulo che si trova nella pagina ufficiale di Cristal Beauty.

Il rinofiller a differenza della chirurgia estetica è un trattamento innovativo e poco invasivo per il rimodellamento del naso.



Filler al naso: come funziona





Decidendo di affidarsi ai professionisti della Cristal Beauty nella sua sede a Torino, si può stare certi di essere nelle mani di un team specializzato nel settore, che applica tutte le relative procedure al fine di garantire i risultati desiderati, senza correre nessun rischio per la propria salute.

Un professionista svolgerà il trattamento ambulatorialmente; questo avrà una durata di circa 15 minuti.

L’utilizzo di un ago particolarmente sottile permette di agire senza lasciare nessuna ferita sulla parte interessata, non è richiesta nessuna post-medicazione e si può tornare subito a casa a svolgere le propria quotidianità.

Anche se è possibile scegliere tra diversi metodi di rinofiller al naso, è consigliabile scegliere quelli che prevedono l’utilizzo di sostanze riassorbibili, come l’acido ialuronico e il botulino, poiché più sicure e il tempo di riassorbimento del prodotto è stimabile in maniera approssimativa a 12-18 mesi.

Rinofiller: come si svolge e risultati





Dalla clinica Cristal Beauty di Torino potete richiedere il trattamento di rinofiller al naso per i seguenti casi:

• correggere i lineamenti di un naso con la cosiddetta sella, che si manifesta nei casi in cui questo risulti con dei vuoti nelle sue porzioni ai lati

• eliminare la gobba al naso

• eseguire uno spostamento della punta del naso verso l’alto, ottenendo in questo modo un naso all’insù.

Le iniezioni con il filler vengono eseguite in specifiche zone del naso in base al difetto che si desidera correggere.

Come già accennato, si può intervenire sulla parte del dorso, per rendere un po’ meno evidente una gobba, oppure alla radice del naso, in questo caso l’acido ialuronico sarà iniettato tra le narici.

Chiarimenti finali

Il trattamento può causare dei lievi effetti collaterali, che si manifestano sottoforma di irritazioni cutanee, gonfiore o piccoli lividi.

Ciò che non bisogna sottovalutare è l’importanza dell’intervento e quindi la necessità di scegliere professionisti qualificati e certificati in materia, che sappiano, dopo un primo consulto, dare una corretta valutazione del caso da trattare, così da poter successivamente intervenire in sicurezza risolvendo le problematiche del naso, facendogli assumere un aspetto più naturale e gradevole.