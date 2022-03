Formazione cnc: tutti gli sbocchi professionali a cui si può accedere

La formazione cnc è importantissima e particolarmente utile perché permette di avere numerosi sbocchi professionali. Consente infatti di imparare a programmare torni e frese CNC grazie al corso online in diretta con un docente dedicato.

La formazione prevede 64 ore di corso online con teoria e simulazione. Alla fine del corso gli studenti sapranno programmare qualsiasi tipo di Tornio o Fresa CNC che usa il linguaggio ISO.

Si vedranno inoltre le differenze esistenti con il linguaggio Fanuc e Siemens. In questo modo ogni alunno sarà in grado di ideare programmi a partire da zero, senza nessun bisogno di riadattare ii software già esistenti.

Alla fine del corso inoltre verrà rilasciato allo studente un attestato di partecipazione che riconoscerà al partecipante la frequenza delle lezioni. Si tratta di un documento riconosciuto che si può inserire nel CV e che aiuterà a superare colloqui di selezione per una nuovissima occupazione nel mondo della meccanica.

Le lezioni si possono seguire in qualsiasi momento, persino nel weekend. Vi sono infatti lezioni pure il sabato e la domenica mattina. Si svolgono con orario 8.30 – 13.30 con la possibilità di sfruttare il resto della giornata per poter eseguire gli esercizi proposti oppure ripassare quanto insegnato nelle precedenti lezioni.

Formazione cnc: il corso base

Il corso base di formazione cnc comprende:

· MODULO 1. ELEMENTI BASE DEL DISEGNO MECCANICO

· MODULO 2. TOLLERANZE DIMENSIONALI E TOLLERANZE GEOMETRICHE

· MODULO 3. PROIEZIONI ORTOGONALI E STRUMENTI DI MISURA

· MODULO 4. INTRODUZIONE AL TORNIO (TIPOLOGIE DI UTENSILI E SPOSTAMENTO)

· MODULO 5. INTESTATURA E SGROSSATURA

· MODULO 6. FINITURA SEMPLICE (TORNIO)

· MODULO 7. FINITURA CON SMUSSI A 45 (TORNIO)

· MODULO 8. FINITURA CON SMUSSI DIVERSI DA 45 (TORNIO)

· MODULO 9. FINITURA CON RACCORDI (TORNIO)

· MODULO 10. LAVORAZIONE DI GOLE

· MODULO 11. FILETTATURA AL TORNIO

· MODULO 12. ESERCIZIO RIEPILOGATIVO DI TORNITURA

· MODULO 13. LAVORAZIONI DI FORATURA

· MODULO 14. CONTORNATURA SENZA COMPENSAZIONE DEL RAGGIO UTENSILE

· MODULO 15. CONTORNATURA CON COMPENSAZIONE DEL RAGGIO UTENSILE

· MODULO 16. ESECUZIONE DI SMUSSI A 45 GRADI (FRESA)

· MODULO 17. ESECUZIONE DI SMUSSI CON ANGOLO DIVERSO DA 45 GRADI (FRESA)

· MODULO 18. PROGRAMMAZIONE DI RACCORDI

· MODULO 19. ASOLE SEMPLICI E ASOLE COMPLESSE

· MODULO 20. ESERCIZIO RIEPILOGATIVO DI FRESATURA

Formazione cnc: il corso avanzato

Su accademiainnovazione.it, le recensioni sono ottime per permettono di capire quanto sia utile la formazione cnc sia per quanto riguarda il corso base che quello avanzato.

Il programma viene svolto in 50 ore e tratta varie materie:

1. Programmazione incrementale sul tornio

2. Sottoprogrammi applicati alla tornitura

3. Programmazione parametrica sul tornio

4. Programmazione incrementale applicata alle lavorazioni di fresatura

5. Sottoprogrammi applicati alla fresa

6. Programmazione parametrica applicata alle fresature.

Si svolge online, in diretta, con una durata di 50 ore. I giorni di lezione sono il sabato pomeriggio (5 ore, dalle 14 alle 19) e la domenica mattina (5 ore, dalle 8.30 alle 13.30). In totale sono 10 ore di lezione a settimana per ben 5 settimane consecutive.

Oltre alle lezioni svolte con il docente, il corso prevede che vengano assegnate delle esercitazioni individuali che vanno compiute in autonomia per poter imparare al meglio il tema trattato. In questo modo si potrà apprendere molto più facilmente quanto insegnato oltre a ripassare gli argomenti già visti in precedenza, consolidando così la comprensione della materia.