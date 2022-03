Fotografo matrimonio Padova: le location più belle in cui immortalare l’evento

Scegliere un fotografo matrimonio Padova è il modo migliore per assicurarsi bellissime location. Luoghi straordinari in cui immortalare gli sposi e creare dei ricordi indelebili. Bella, anzi bellissima, Padova è il luogo perfetto in cui raccontare un amore, fra piazze, riviere e portici meravigliosi.

Fotografo matrimonio Padova: le location più belle

Dove scattare le foto più belle il giorno delle nozze? La città veneta è la location perfetta per rendere tutto ancora più romantico. Sono tante le location, che solo un fotografo di matrimonio a Padova può conoscere.

Le piazze

Si parte dalle piazze che sono il cuore della città. Piazza della Frutta e Piazza delle Erbe sono divise dallo splendido Palazzo della Ragione, con il suo bellissimo tetto con la forma di una carena di nave rovesciata. Al piano superiore del Palazzo tempo fa si trovava il tribunale della città, mentre al piano terra è ubicato un mercato coperto con tante caratteristiche botteghe.

Qualche passo più avanti si trova Piazza dei Signori, facilmente riconoscibile grazie alla Torre dell’Orologio e a palazzo della Gran Guardia con una stupenda scalinata. Le tre piazze sono luoghi che offrono un susseguirsi di stupendi angoli da fotografare.

Il murales di Kenny Random

Ideato nel 2017 dallo street artist Kenny Random, il murales romantico in cui una coppia si bacia, è un angolo molto amato dai padovani. Lo sfondo giusto per fotografare gli sposi, situato su via Manin. A poca distanza, sempre lungo la strada, è situata una delle porte più caratteristiche di Padova che fa parte del Palazzo delle Debite.

Selciato San Nicolò

In questa via dal nome particolare si può trovare uno scorcio mozzafiato. Una splendida loggia in cui immaginare storie d’amore romantiche. Nelle vicinanze si trova la chiesa di San Nicolò con gli eleganti palazzi che la circondano.

I portici padovani

I portici di Padova sono famosi in tutto il mondo, con una lunghezza di oltre 25 km. Sono la location ideale per le foto di matrimonio e non è raro vedere coppie di sposi innamorati baciarsi proprio in questo punto. I più belli sono quelli di via Campagnola e via Savonarola, ma anche via Frigimelica, dove sono coloratissimi, via Breda e via del Santo.

Ponte Molino

Ponte Molino è un antico ponte romano che attraversa il fiume Bacchiglione. Il nome deriva dalla presenza di mulini natanti che si trovano sotto le arcate. A metà ponte si può poi ammirare un capitello votivo che è dedicato alla Madonna dei Molini. La vista sul fiume è splendida, ottima per realizzare tanti scatti.

Prato della Valle

Ellittico ed elegantissimo, il Prato delle Valle regala la luce perfetta per le foto di nozze. Il fotografo matrimonio Padova dunque sarà in grado di catturare l’atmosfera romantica e trasferirla negli scatti degli sposi. Si possono realizzare foto con i palazzi eleganti di sfondo, con riflessi sull’acqua del canale, le statue o le viste sulla chiesa di Santa Giustina. Da non perdere pure uno scatto con la giostra nell’angolo sud-ovest.

Specola

Grazie alla posizione di controllo sul canale, Specola è fra i luoghi più romantici e suggestivi di Padova. Un tempo torre del Castello, in seguito sede dell’osservatorio astronomico, oggi ospita il Museo dell’Osservatorio. Dal ponticello di ferro si possono scattare delle splendide foto con gli sposi e la torre che si riflette sull’acqua. Non solo: in questo angolo di Padova, se si è fortunati, è possibile imbattersi nel pittore Nelu Pascu che spesso è lì per dipingere le sue tele. Magnifica pure la visuale dal ponte Sant’Agostino.