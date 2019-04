GTCM affidabile? caratteristiche del broker

GTCM è una nota società di brokeraggio internazionale che fornisce i suoi servizi a milioni di operatori in tutto il mondo. Le testimonianze su GTCM ruotano attorno agli ultimi strumenti e servizi professionali che l’azienda offre ai propri clienti. Nonostante i pochi anni di esperienza nel mercato dei cambi (questo broker è nato unicamente nel 2013), l’azienda è diventata un partner affidabile per i propri clienti. I 18 uffici che l’azienda ha aperto in 10 Paesi del mondo forniscono supporto clienti di alta qualità e completo a tutti i commercianti di tutto il mondo. L’azienda offre inoltre ai suoi clienti l’uso gratuito dei materiali di formazione nel database Forex sotto forma di lezioni video a cui si aggiungono numerosi ebook e diversi altri materiali formativi. Il corso di formazione ha ricevuto feedback positivi dagli esperti e attualmente è uno dei migliori in assoluto. Nell’ambito di tale apprendimento a distanza, puoi imparare a leggere i grafici Forex, servirti dei metodi di utilizzo dell’analisi tecnica. I futuri trader possono anche imparare come lavorare con le piattaforme di trading. L’elemento più importante e principale di GTCM è fornire servizi d’intermediazione di alta qualità e migliorare il livello di conoscenza dei propri clienti, con l’aiuto del Centro di formazione. Centro informazioni o Centro di formazione è una risorsa di informazioni aperte per principianti ed esperti commercianti.

GTCM: un broker affidabile?

Il broker Forex GTCM è un esempio di piattaforma abbastanza giovane, considerando che ancor oggi sono decisamente in pochi a conoscerne i punti forti e quelli deboli, nonostante GTCM presenti agli interessati una vasta gamma di vantaggi. Per il trading nel mercato forex ci sono un gran numero di broker e GTCM è uno di questi. Il termine di trading offerto da questo broker è abbastanza snello, ma vi sono dei problemi che alcuni clienti hanno manifestato. Questo è facilmente visibile nella manipolazione del terminale di negoziazione, nel mancato pagamento degli utili e nella violazione da parte del broker dei termini dell’accordo commerciale. Alcuni clienti, inoltre, hanno manifestato altri problemi di natura minore, come un servizio clienti scadente e il personale non professionale. Sui forum e su altri centri di ricerca ancor oggi ci sono decisamente poche informazioni sul broker GTCM Forex. Come accade per diversi altri broker simili, su web è possibile trovare sia le opinioni positive che quelle negative. Nel frattempo, vale la pena essere estremamente vigili affidando i tuoi soldi a un broker così poco conosciuto in Italia come GTCM. Vediamo le caratteristiche GTCM nel dettaglio cercando di scoprire i vantaggi e gli svantaggi di questo broker.

Licenze e regolamentazione del broker GCTM

La licenza e la regolamentazione del broker è uno degli indicatori più importanti nella scelta per il forex trading. Questo non è strano, perché la maggior parte dei broker forex che operano sul territorio d’Italia sono regolarmente registrati, hanno vari certificati e possono svolgere il proprio lavoro in maniera sicura. D’altro canto, l’assenza dei documenti e dei controlli svolti sul broker indicano una bassa trasparenza e diventa meglio evitare di collaborare con una piattaforma simile. L’assenza dei certificati indica che se c’è un problema del trader con il broker, non ci sarà nessun posto dove lamentarsi. Il broker, quindi, avrebbe le mani legate e non potrebbe iniziare alcun ricorso. Quindi, non appena investi nel conto di un broker con i conti offshore, puoi mentalmente dire addio ai tuoi soldi. I broker Forex hanno persino lanciato una società in merito a questo problema: attraverso i troll o solo i dipendenti dell’azienda, impongono costantemente ai trader l’idea che la registrazione offshore sia normale.

Per fortuna tutti questi problemi nel caso del broker GTCM sono assenti. La piattaforma, difatti, non solo sembra ben gestita, ma offre agli interessati la possibilità di osservare tutta la documentazione relativa ai certificati e licenze. Chiunque può farlo accorgendosi del fatto che, nonostante i diversi problemi, la piattaforma GTCM punta sulla trasparenza. Non solo: i conti di questo broker non sembrano essere registrati nelle zone offshore, motivo per cui puoi essere sicuro di riavere i tuoi soldi. Nonostante ci siano stati dei problemi, attualmente la compagnia sembra aver aggiustato il tiro offrendo ai propri clienti soltanto dei prodotti di altissima qualità.

Personalmente abbiamo avuto un’esperienza molto positiva quasi sotto tutti i fattori e riteniamo che la piattaforma GTCM sia da prendere in considerazione se si vuole collaborare con un broker veloce nelle transazioni e affidabile.

Vantaggi del broker affidabile GTCM

L’assenza di tasse e commissioni su eventuali transazioni. Si tratta di un grande vantaggio considerando che si tratta di uno dei rari broker che non cercano di guadagnare sulle commissioni di vario genere. Si riceve quel che si guadagna, il che senz’altro è un punto forte dell’azienda che opera nel mondo del trading.

Protezione da perdita del 100% quando si effettuano le prime 5 transazioni. Anche quest’ultima è una di quelle opzioni che non si possono proprio ignorare, in quanto è l’azienda stessa a proteggere i propri clienti dalle eventuali perdite che nel mondo del trading online possono comunque avvenire.

possono comunque avvenire. Le transazioni dei clienti sono garantite dai maggiori market maker e quindi non vi è alcun rischio di perdere il proprio denaro in maniera improvvisa. Le transazioni vengono controllate e qualora ne avessi bisogno, l’azienda ti potrebbe affiancare un esperto del trading che ti aiuterà a svolgere le diverse operazioni e limitare le possibili perdite.

Pieno supporto per investimenti redditizi. Se vuoi guadagnare con quest’azienda, sappi che i suoi gestori ti offrono diverse possibilità per avere successo fornendoti il pieno supporto nelle tue azioni.

Il centro di formazione è una risorsa informativa aperta per principianti ed esperti commercianti. Bisogna dire che si tratta di una caratteristica abbastanza comunque per diverse piattaforme di trading , ma la sezione formativa di GTCM è davvero ben gestita.

, ma la sezione formativa di GTCM è davvero ben gestita. Manutenzione del gestore account personale e assistenza: un’altra funzionalità di quelle straordinarie perché non sono affatto molte le aziende che si occupano della manutenzione degli account manager offrendo persino una completa assistenza in merito.

offrendo persino una completa assistenza in merito. Numerosi bonus e promozioni, che vengono rinnovati di volta in volta per offrire ai clienti della piattaforma la possibilità di guadagnare con il trading online soltanto usufruendo delle migliori condizioni possibili. Le condizioni relative all’emissione dei bonus e delle promozioni sono facilmente leggibili sul sito principale della piattaforma.

Ampia scelta di strumenti di pagamento. Il cliente di GTCM può scegliere tra una vasta gamma di modi utili per pagare i servizi del broker: bonifico bancario, carte e quant’altro ancora.

Piattaforme di trading moderne, il che non è affatto poco considerando che spesso e volentieri sulle piattaforme di trading online è possibile trovare dei terminali di lavorazione che non sono affatto nuove e moderne. Dai terminali su cui si lavora dipende moltissimo. Più moderno è il terminale e più diventa facile chiudere le operazioni guadagnandoci.

Vari strumenti finanziari, quali: petrolio greggio, oro, argento, materie prime , zucchero, cotone, gas. La presenza di vari assets offre al trader la possibilità di aumentare ulteriormente i propri guadagni.

, zucchero, cotone, gas. La presenza di vari assets offre al trader la possibilità di aumentare ulteriormente i propri guadagni. GTCM tiene regolarmente varie promozioni per i propri clienti, i cui membri ricevono vari bonus. Se poi sarai un cliente fedeli, potrai avere accesso a numerose varie altre offerte e tanti premi particolari.

Ritiro del denaro

GTCM supporta i seguenti metodi di pagamento: carte di credito / debito, bonifici bancari e sistemi di pagamento elettronico Skrill, Neteller, Safecharge, Trust Pay, Payvision, EcoPayz, Emerchant Pay e Powercash21. Il ritoro, per giunta, avviene in maniera veloce e non costringe il trader a una grande attesa permettendogli di godere del denaro quasi subito.

Opinioni su GTCM

Nonostante le opinioni su GTCM siano relativamente poche, occorre comunque considerarle. Come già accennato, sul web si possono trovare sua delle opinioni positive che quelle negative verso un broker che promette un nuovo approccio al mondo del trading online. Basarsi sulle opinioni negative per inquadrare l’operato di quest’azienda secondo noi è sbagliato. Il motivo principale è perché siamo in un mercato dove esiste una grandissima concorrenza e i professionisti dei broker avversari potrebbero scrivere da soli quelle recensioni negative. Quelle positive, invece, mettono in risalto i vari punti forti della piattaforma, del servizio clienti, della velocità di pagamento e così via. Per farsi un’opinione precisa, però, consigliamo di provare a da soli a fare il trading qui.

In conclusione

GTCM è un broker FX e CFD con sede a Cipro che offre trading online in una gamma di strumenti finanziari. Il suo principale svantaggio è che fornisce solo spread fissi, che sono relativamente alti. Inoltre, il suo sito utilizza solo inglese, italiano e spagnolo. La società non fornisce la pratica su un account dimostrativo. L’account demo non è fornito dal broker. Si può notare l’eccellente lavoro del servizio di supporto, che funziona anche di sabato. A tutto questo si aggiungono anche diversi altri lati forti relativi al lavoro di GTCM, come la velocità delle operazioni.