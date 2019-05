Hype, la carta di credito innovativa

È rivolta ad una clientela che non vuole avere confini, la carta di credito Hype che fa della semplicità, un suo punto di forza.

Per entrare nelle specifiche tecniche è bene leggere la recensione carta Hype che si trova sul sito www.cartedicredito24.it e studiarne bene le caratteristiche.

Incominciamo a dire che la carta Hype offre l’accesso ad un Iban attraverso il quale è possibile ricevere bonifici, pagamenti e fare ricariche.

Si tratta di una carta a conto a zero euro di costo che viene rilasciata immediatamente una volta fattane richiesta.

Appartenente al circuito della Mastercard, concede l’opportunità di fare prelievi e ricariche in ogni Paese in modo totalmente gratis non essendo previste commissioni di sorta.



L’App di Hype, scaricabile dal proprio smartphone o iPhone, permette l’istantaneo monitoraggio del proprio conto non solo come saldo contabile ma anche delle movimentazioni avvenute e, grazie alla istantaneità della rete, è possibile fare in tempo reale qualsiasi scambio di denaro sia in uscita che in entrata.

Valore aggiunto della carta Hype è quello che laddove l’intestatario lo volesse, è possibile stabilire dei target di risparmio.

Facile è anche la procedura per fare richiesta della carta Hype. È sufficiente seguire una procedura guidata che accompagna la registrazione senza avere alcun obbligo di inviare documenti cartacei solitamente richiesti da altri competitor.

Una volta concluso l’iter di richiesta, la carta a conto zero viene inviata immediatamente presso l’indirizzo indicato dal futuro titolare della stessa che avrà modo di riceverla nel termine di qualche giorno.

Esiste una versione di questa carta che è la Hype Plus che, a differenza del tipo Start, ha un costo annuo di 12 euro e che concede dei significativi benefici in ordine di prelievi giornalieri, mensili, bonifici ect in quanto aumenta in maniera più che ottimale i limiti previsti sulla versione base.

Altra performance da tenere in debita considerazione è quella che la Hype può essere collegata con Apple Pay e con Google Pay al fine di rendere i pagamenti veloci e semplificati.

Hype può essere messa anche in pausa laddove non servisse e rimessa in funzione solamente quando il titolare ne abbia la necessità, seguendo le istruzioni a tale scopo previste.

Si era accennato alla opportunità offerta da Hype a proposito di risparmio. La cosa è semplice: il titolare della carta definisce il suo obiettivo specificando la somma che vuole avere disponibile e il software Hype accantonerà ogni giorno, in modo automatico, il denaro a seconda della disponibilità presente sul conto. Si tratta di un salvadanaio virtuale che però in caso di necessità, l’intestatario della carta, può utilizzare senza alcun problema e in modo altrettanto automatico.

Altro punto di forza di Hype è quello che si può chiedere un prestito fino a 2.000 euro usufruendo del Credit Boost che sarà restituito ratealmente ogni mese. Questa è una prerogativa dei possessori di Hype Plus che, attivando la richiesta con un tap, entreranno in contatto con Banca Sella che è l’istituto che garantisce il servizio.