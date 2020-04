I colori per pelle. Quali tonalità scegliere

Se hai voglia di dare una seconda vita ai tuoi oggetti in pelle, questo articolo fa davvero al caso tuo. Quante volte hai sentito l’esigenza di tingere le tue scarpe in pelle o di ricolorare il tuo divano, ma poi hai avuto paura di non essere in grado di farlo o di rovinare in questo modo degli accessori o parti dell’arredamento ai quali sei molto affezionato e per i quali potresti aver speso anche parecchi soldi? Con questo articolo scoprirai che sono presenti sul mercato moltissimi prodotti assai facili da utilizzare e che ti permetteranno di ottenere risultati davvero ottimali. Non ti resta pertanto che continuare con la lettura e metterti tu stesso alla prova!

I prodotti per tingere la pelle

Esistono ormai un’ampia varietà di prodotti che possono aiutarti nella pittura per pelle e tra questi il mio consiglio è quello di provare i prodotti della linea Angelus. Si tratta di vernici che ti permetteranno di ritoccare in completa autonomia qualsiasi tipo di pelle. Sono infatti vernici acriliche a base di acqua e senza odore che ti daranno la possibilità di verniciare senza problemi vari oggetti tra cui scarpe, cinture, portamonete, borse, giacche da motocicletta, sedili di pelle. La base in acqua delle vernici renderà più facile e veloce la manutenzione e pulizia della pelle, oltre che dare vita a una tintura che sia caratterizzata dalla resistenza ai graffi, all’acqua e da una maggiore elasticità.

I colori e le tonalità disponibili

Visitando il sito Verniceperpelle.it nella sezione vernice per pelle potrai scegliere la tintura più adatta alle tue esigenze tra una vasta gamma di colori che spaziano dalle tinture più neutre fino a quelle più brillanti. Tra i colori presenti nel catalogo potrai trovare, solo per citarne alcuni, il nero, il bianco, il blu, il rosso fuoco, il giallo, il magenta, il viola, il verde, il beige oltre a varie sfumature come il blu chiaro, il gold o il rosso autunno. Insomma, davvero una quantità esorbitante di colori che vi darà anche la possibilità, nel caso mancassero i colori per pelle di cui necessitate, di poter mischiare a vostro piacimento le vernici per ottenere l’effetto cromatico che preferite. Fondamentale nel momento in cui si è scelto il colore per pelle desiderato è iniziare a dipingere partendo con pennellate brevi nei punti più nascosti del tessuto in pelle: questo perchè ogni tipologia di pelle reagirà al colore in maniera differente e, così facendo, potrete essere sicuri che il colore che avete scelto è proprio quello che cercavate. Per quanto riguarda la tonalità dei colori, come già detto, ne avrete a disposizione davvero tante e per tutti i gusti, l’importante è avere buon gusto nella scelta della tintura da applicare al colore della pelle originario. Per farvi un esempio, se il vostro divano è rosso e volete dare a quel rosso una nuova brillantezza, opterete per una tonalità rosso fuoco che, come detto, viene già venduta pronta tra i prodotti della linea Angelus. Passare dal nero al bianco, invece, vi richiederà di passare la tintura più volte per ottenere il bianco che stavate cercando.

Non solo il colore ma anche l’effetto: opaco, metallico o perlato.

Ma non solo il colore è fondamentale, lo è anche l’aspetto che volete che la vostra pittura per pelle abbia. Esistono infatti sia vernici classiche opache sia vernici con un effetto metallico sia altre con un effetto perlato. Insomma ne esistono davvero per tutti i gusti! A questo punto non ti resta che scegliere il colore e l’effetto che preferisci e metterti all’opera!