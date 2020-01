I pronostici e il calcio, un mondo sempre più in espansione

Praticamente svanito il Totocalcio, le scommesse hanno preso piede

È praticamente impossibile oggi, che nessuno non abbia visto almeno una volta sulla sua home del proprio profilo social la foto di qualche amico o conoscente che abbia postato una scommessa a suo dire vincente. Con il Totocalcio praticamente in estinzione, hanno preso sempre più piede le scommesse. Che sia SNAI, Eurobet, Better o Intralot (e sicuramente dimentichiamo qualcuno) non fa praticamente differente: parafrasando un vecchio detto, ‘Francia o Spagna purché si gioca”. Sì, perché basta vedere un qualsiasi dato del decennio 2010-2020 che si vede come le scommesse siano stati uno dei pochi settori che non ha sentito la crisi. Anzi, possiamo dire che l’ha quasi cavalcata perché dà l’illusione che si possa vincere qualcosa senza fare troppi sforzi. O, magari, sopravvalutando le proprie competenze calcistiche e pensando di avere la meglio sul banco che, detto per inciso, vince sempre. Ma quali sono le motivazioni che hanno spinto gli utenti a ‘spostarsi’ dal famosissimo Totocalcio del millennio scorso alle scommesse come le intendiamo ora? Le motivazioni sono tante e noi, nel prossimo paragrafo, ne abbiamo approfondite due. Eccole.

Alcuni motivi (forse) per cui le scommesse hanno ‘battuto’ il Totocalcio

Cambiano i tempi e cambiano anche le tipologie di scommesse

Lo avevamo detto alla conclusione del primo paragrafo. Le scommesse hanno praticamente soppiantato il Totocalcio. Non è stato un fenomeno estemporaneo, come qualcuno poteva pensare all’inizio, ma era, è e, probabilmente, lo sarà anche per molto un fenomeno che farà parte della vita di molti di noi. Il primo motivo, forse anche quello principale, è la possibilità di non scommettere solo su una cosa. Se con il Totocalcio bisogna(va) indovinare chi vinceva tra la squadra di casa e quella in trasferta (il famoso 1X2), con le scommesse puoi provare a indovinare chi ha segnato, chi segnerà per primo, il marcatore, il primo marcatore, il risultato del primo tempo, del secondo e sicuramente dimentichiamo qualcosa. Il secondo motivo è la possibilità di personalizzare al massimo la tua scommessa. Un esempio? Nella stessa schedina puoi mettere una partita del campionato italiano, una del campionato austriaco, una del campionato tedesco e così via…Ma non stiamo parlando solo della serie A, anche delle serie minori di altri campionati. Ecco, questi motivi sono, secondo noi, gli aspetti decisivi che hanno fatto pendere, nel corso degli anni, la bilancia verso le scommesse come le intendiamo ora. Prima di passare all’ultimo paragrafo, prova a fare un gioco: chiedi a qualche Millennial se conosce il Totocalcio…

Le scommesse online e il ‘live’

Hanno preso sempre più piede anche per il ‘live’

Spendiamo due parole anche per le scommesse ‘live’, che hanno praticamente decretato il successo delle scommesse online ed i pronostici.

Praticamente, puoi giocare con un click anche un evento mentre è in corso. Un esempio? Se la squadra X sta in vantaggio sulla squadra Y e pensi che segni un difensore della squadra Y puoi giocarti ‘Marcatore difensore della squadra Y’. Un’idea per ama giocare d’istinto. Capito ora perché stanno avendo successo?

Scommesse online e offline: le differenze

Non cambia solo il metodo, ma c’è dell’altro

Fino a ora abbiamo analizzato il Totocalcio e le scommesse stile ‘bolletta’. Ma, nel corso degli anni, c’è stata un’ulteriore evoluzione nel corso degli anni con l’ingresso di internet, che ha completamente stravolto il modo di scommettere. Ma quali sono le differenze sostanziali? No, non ti diremo le classiche cose già dette sul fatto che puoi scommettere istantaneamente, dovunque tu voglia o altro, ma andremo oltre. Innanzitutto, la compagnia ‘fisica’: a chiunque scommettitore regolare è capitato di vedersi la domenica mattina (quando giocavano la gran parte delle partite domenica alle 15.00) con amici per decidere su quale partita puntare e, magari, commentare l’anticipo del sabato. Con l’online, invece, sei solo tu e il telefono (o il PC). Il secondo aspetto è la possibilità di essere più soggetto a incrementare il proprio volume di spesa. Del resto, basta un semplice click per poter scommettere su una partita. Mentre, il negozio fisico di scommesse ciò non lo permette: magari, se sei con il pigiama, devi vestirti, lavarti e scendere. E, si sa, spesso ci si fa prendere dalle comodità e non si scommette (spesso facendo bene). In ogni caso, però, al di là dell’online e offline, il nostro consiglio è sempre lo stesso: quello di giocare responsabilmente.