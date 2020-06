Idee per un parcheggio fai da te

Quello del posto auto è un problema che emerge molto più spesso di quanto potremmo immaginare: sono infatti davvero tante le abitazioni che non dispongono di un parcheggio proprio, ed i cui inquilini sono quindi costretti a cambiare luogo per il parcheggio della macchina ogni volta che fanno rientro a casa.

Questa prassi, che di per sé non appare come qualcosa di così fastidioso o come una perdita di tempo particolarmente prolungata, può invece diventarlo a tutti gli effetti nel momento in cui viene condizionata da una serie di fattori di cui è impossibile non tenere conto: magari i posti adibiti a parcheggio nella zona dell’abitazione sono davvero limitati in termini numerici.

O ancora, molto probabile, il numero di macchine nella zona è parecchio elevato, e dunque la “concorrenza” per i posti auto si fa agguerrita. Un problema che emerge in maniera ancora più evidente nel caso in cui ci trovassimo per esempio a dover invitare degli ospiti a casa nostra, e quindi fosse necessario uno spazio per più macchine. Proviamo a vedere come ovviare a questa situazione.

Parcheggio fai da te: le premesse necessarie

Se ci troviamo ad affrontare una problematica di questo tipo, ecco che potremmo scoprire l’estrema utilità di un parcheggio “fatto in casa” ovvero fai da te. Quel che è ovvio per mettere in pratica una soluzione del genere è che dobbiamo avere lo spazio effettivo per poterlo fare.

È necessario disporre di un giardino o comunque di un’area limitrofa alla casa e ad essa connessa, di nostra proprietà. Quanto appena detto può apparire scontato o banale ma in realtà è sempre meglio precisare la necessità di uno scenario simile a quello esplicato: non è ovviamente possibile invadere uno spazio comune o pubblico per soddisfare i nostri desideri.

Ad ogni modo, se invece possiamo contare su uno spazio di nostra proprietà che magari non avevamo mai pensato di poter adibire a posto auto, vediamo quali sono tutte le opzioni che ci troviamo di fronte. Sarà infatti possibile per esempio usare una casetta in giardino per un parcheggio semplicemente apportando qualche modifica alla struttura: di seguito proviamo ad analizzare tutta una serie di idee su questa linea.

Ecco una serie di idee per un parcheggio fai da te

Il garage prefabbricato è certamente il massimo esponente di questa categoria, e va proprio a coincidere in qualche modo con la già citata casetta in giardino: si tratta di strutture fisiche costituite da qualsiasi tipo di materiale (dal legno al cemento) che ben si adattano allo scopo di contenere al proprio interno almeno una vettura.

In questo modo risolveremo non solo il problema dello spazio, ma riusciremo al tempo stesso anche a garantire alla macchina un riparo totale dalle intemperie e dagli agenti atmosferici. Nel caso in cui però non disponessimo di una struttura già presente, non sarebbe necessario costruirne una appositamente per questo scopo.

Potremmo infatti sfruttare la stessa area del cortile che abbiamo a disposizione, semplicemente andando a coprirne una certa area di modo da proteggere i veicoli che saranno lì parcheggiati. In questo senso, potremo di certo optare per una tettoia o una pensilina: anche in questo caso le possibilità che si aprono sotto i nostri occhi sono davvero numerose, e presentano variazioni non enormi ma comunque importanti.

In ogni caso entrambe le soluzioni assolveranno in maniera perfetta al compito. L’unica vera differenza tra le due è rappresentata dalle rispettive dimensioni: la struttura della pensilina infatti, anche definita come tettoia a sbalzo, è in genere semplice da assemblare e va a creare un ambiente forse ancora più completo a protezione della vettura se comparato con la tettoia classica.