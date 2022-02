Come fare un carosello su Instagram

Un carosello non è altro che una serie di foto o video in sequenza all’interno di un singolo post. L’intero carosello avrà quindi gli stessi hashtag, la stessa geolocalizzazione e gli utenti interagiranno con tutti i contenuti attraverso la stessa sezione commenti.

Uno dei vantaggi principali di un carosello è quello di essere un ottimo strumento per effettuare uno storytelling completo. Attraverso i 10 diversi contenuti che possono essere inseriti, è possibile raccontare una vera e propria storia. Il principale svantaggio, però, è quello di dover inserire foto e video aventi lo stesso formato (1080 x 1080).

Nonostante questa limitazione, un carosello può comunque lasciare molto spazio alla fantasia per creare contenuti unici ed interessanti per il pubblico.

Come realizzare un carosello

Una volta registrati i propri contenuti (siano essi foto o video), occorre assicurarsi che essi abbiano un rapporto tra il lato lungo ed il lato corto di 1:1. Qualora le dimensioni fossero differenti, l’interfaccia di Instagram si occuperà di ritagliare le immagini alle dimensioni richieste.

Andando in alto a destra sull’icona adibita all’aggiunta di contenuti, selezionare la sezione “post”. Si aprirà un’interfaccia che mostrerà i contenuti presenti nella propria galleria, con la possibilità di navigare tra le varie cartelle.

Per realizzare un carosello è sufficiente premere per un secondo sul primo contenuto che intendiamo utilizzare, in modo che si attivi automaticamente la modalità di selezione multipla. Così sarà possibile aggiungere fino a 10 contenuti allo stesso post, nell’ordine desiderato.

Ogni singola foto ed ogni singolo video possono essere editati grazie all’editor integrato nell’app Instagram, ma confluiranno tutti all’interno dello stesso post. Per questa ragione è consigliabile dare un look omogeneo e coerente.

Conclusa la scelta e l’editing, rimane solamente da geolocalizzare il post (se necessario), aggiungere i tag a pagine o persone coinvolte e infine gli hashtag necessari a rendere il posto fruibile per coloro che potrebbero potenzialmente essere interessati.

La visualizzazione dei vari contenuti sarà in orizzontale, scorrendo verso sinistra. Questo tipo di visualizzazione consente di lasciare spazio alla fantasia nella creazione di contenuti più avanzati di una singola foto o di un singolo video. Un esempio potrebbe essere l’inserimento di un’immagine in formato 2:1, spezzata in due immagini contigue che, scorrendo, si completa. Ciò dà maggiore dinamicità all’interno del carosello, rendendolo di più facile lettura e più interattivo dal lato dell’utente.

Come scegliere bene i contenuti

La scelta dei contenuti dipende molto dalla tipologia di post che si intende realizzare, sia esso un racconto di viaggio o una pubblicazione commerciale.

In generale le basi sono molto simili, in particolare per quanto riguarda lo stile e la selezione delle foto o dei video che si intende postare.

Innanzitutto il look deve essere quanto più coerente possibile. Ciò significa che durante il processo di editing, sia che esso avvenga con software dedicati, sia utilizzando l’editor di Instagram, le impostazioni scelte dovrebbero preferibilmente le stesse o molto simili tra loro.

Trattandosi di un contenuto da postare su un social network, l’interazione deve essere molto rapida. Foto chiare dai colori che attirano l’attenzione, video brevi e dinamici (nell’ordine dei 10 secondi) che non richiedono di attivare l’audio, coerenza tra le varie componenti del carosello.

Solitamente viene utilizzato un primo contenuto per presentare una scena (una foto dei biglietti aerei per presentare un viaggio, una foto in cui viene utilizzare il prodotto da sponsorizzare), seguito da altri contenuti che contestualizzano la scena scendendo nel dettaglio.

L’esempio più facile per comprendere come impostare lo storytelling è quello del racconto di viaggio, che potrebbe articolarsi così: una foto dei biglietti aerei, alcune riprese delle location più famose visitate, una foto al tramonto, una ripresa dall’aereo di ritorno a casa.

In questo modo viene attirata l’attenzione dell’utente che sfoglierà i vari contenuti seguendo la storia proposta.