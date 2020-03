Il visore VR per PlayStation 4 : la nuova frontiere del gaming

Nel mondo del gaming è conosciuto come uno dei migliori prodotti della Play Station 4, stiamo parlando del visore VR, che sin dal giorno del suo primo lancio, ha potuto contare su un’ampissima scelta di famosi titoli e giochi del catalogo PS4: questo mondo è in continua evoluzione, il gaming sta cambiando faccia ed esperienza.

A cosa serve il Visore VR per PlayStation 4

Il Playstation VR (Virtual Reality) è un visore per realtà virtuale creato appositamente per essere utilizzato in accoppiata con la PS4, per migliorare l’esperienza di gaming. Questo visore innovativo e tecnologicamente avanzato funzionerà anche con la nuova PlayStation 5, quando questa uscirà in Italia. Ad avere l’idea per lo sviluppo del Visore VR per PlayStation 4, è stata la Game Developers Conference, durante uno dei più importanti raduni mondiali del mondo del gaming e dei videogiochi. Successivamente la Sony ha raccolto la proposta, progettando e sviluppando, il prodotto: ma l’idea era quella di lanciare sul mercato un prodotto che fosse economicamente alla portata di tutti, quindi senza prezzi troppo elevati, una vera e propria sfida!

Oggi il Visore VR è un vero e proprio “MustHave”, soprattutto se sei un amante di giochi, non puoi rinunciare a questo gioiello tecnologico, che ti permette di entrare con la migliore esperienza possibile, in un mondo virtuale, ad un prezzo molto concorrenziale, vista l’elevatissima qualità del prodotto, che compete con gli altri Visori VR, più conosciuti sul mercato, come i prodotti di casa Google e Samsung.

Come funziona la PlayStation VR

La VR per PlayStation 4, ovvero la PS4 integrata al Visore VR, funziona molto semplicemente: la sua struttura presenta un caschetto con visiera, che offre uno schermo, dove verrà proiettata l’immagine in Realtà Virtuale. Il caschetto integra anche le cuffie, garantendo un esperienza sia uditiva che visiva al massimo del potenziale, Con un peso irrisorio che si aggira a poco meno di 500 gr, il visore per Realtà Virtuale Sony, della PlayStation 4, si collega alla consolle della PS4 tramite cavo cablato, per offrirti al meglio una velocità di connessione eccezionale, senza perdite di segnale.

In suo funzionamento è garantito anche dalla PS camera, se hai bisogno di godere a pieno dell’esperienza virtuale del visore VR per PlayStation 4, quindi dovrai utilizzare anche i controller che sono inclusi nel prodotto, ovvero quello di mira PlayStation VR ed il controller Move.

Quasi tutti i giochi della Play Station 4 sono compatibili con il visore VR Sony: ciò ti offre la possibilità di immergerti nel mondo artificiale e virtuale, espandendo il divertimento e l’esperienza, che diventerà più precisa, dinamica e realistica.