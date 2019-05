La dama online: come divertirsi dal proprio PC

Tutto è iniziato con un uomo di nome Arthur Samuel e un gioco di dama

Il gioco della dama al computer nasce nel 1952 quando Arthur L. Samuel ha pensato di creare il primo programma di pedine mai utilizzato da un computer il “Samuel Checkers-playing Program” cioè il Programma per giocare a dama di Samuel ,che è anche il primo programma di autoapprendimento al mondo.

IBM e il Machine Learning

Ma chi era Arthur Samuel , ingegnere di IBM ? Arthur Samuel non era un giocatore di dama particolarmente bravo, ma era uno scienziato rivoluzionario : iniziò a insegnare al suo computer , l’IBM 701 ,a giocare a dama contro un avversario umano , pensando che fosse un buon modello per la risoluzione di problemi rudimentali.

Definiva l’apprendimento automatico, come “un campo di studio che dà ai computer la capacità di apprendere senza essere programmato esplicitamente”. Inizialmente il computer perdeva ma intanto raccoglieva dati ed esperienza, poi Samuel ha iniziato a perdere e il programma è stato un successo!

Il programma di Samuel è Intelligenza Artificiale : si presenta in TV

Il 24 febbraio 1956, L’IBM 704 col programma di Samuel, fu presentato in televisione e dimostrò il primissimo esempio pratico di intelligenza artificiale di sempre giocando a dama contro un umano , fu un tale successo che durante la notte le azioni di IBM aumentarono del 15%.

Giocare a dama contro un computer o giocare a dama contro un giocatore umano?

Quasi tutti i giocatori di dama hanno imparato a giocare contro un vero essere umano spesso un membro della famiglia o un vicino. Un’ampia parte del fascino della dama è, dopo tutto, la possibilità di dedicarsi a un’attività di svago molto piacevole sfidando un appassionato del gioco o partecipando a competizioni .

Ci possono essere delle volte però quando giocare contro un giocatore umano è impossibile, poco pratico o semplicemente ci si vuole allenare per diventare più competitivi che la possibilità di giocare a dama contro un computer può rivelarsi utile. Gradualmente, i programmi di gioco , dagli anni ’60, sono stati migliorati progressivamente con l’aumentare della velocità e delle capacità del computer fino a un’ immaginabile sfida…

Chinook diventa campione del mondo di dama

Nel 1992, l’imbattibile campione del mondo di dama Marion Tinsley ha difeso il suo titolo per la prima volta nella storia contro Chinook , un programma per computer . Dopo una partita intensa e fortemente combattuta, Tinsley ha vinto l’ incontro battendo Chinook 4 a 2 con 33 pareggi.

E nell’agosto del 1994 , due anni di ricerca e sviluppo del programma sono culminati in una rivincita con Tinsley. Questa volta, dopo sei partite , Tinsley si è ritirato e ha ceduto il titolo di campione del mondo a Chinook. E’ stata la prima volta nella storia che un computer ha vinto un campionato del mondo umano. Da allora Chinook ha difeso il titolo in due partite successive.

Divertirsi a giocare a dama online

Certo, proprio come qualsiasi altra cosa, giocare a dama contro un computer ha una serie di vantaggi e svantaggi …e il senso del gioco è giocare con un essere umano!

I programmi di controllo del computer di solito ti permettono di aggiustare il livello di abilità del tuo avversario. In genere puoi scegliere tra livello principiante, amatoriale, intermedio e avanzato, che ti consente di decidere facilmente il livello a cui vuoi giocare.

I giocatori umani invece giocheranno sempre al livello di quel che sono in grado di fare e la loro prestazione dipenderà ogni volta da tante variabili diverse non programmabili come l’emozione, il senso di competizione, la fortuna, l’ambizione oltre alla bravura che rendono il gioco vivace e sorprendente.

Quindi, chi è l’avversario di dama ideale: il computer o i giocatori umani?

Bene, alla fine spetta a te decidere, ma il fatto è che entrambi hanno il loro posto e probabilmente ti divertirai a giocare con entrambi in momenti diversi.

La dama allena a prendere decisioni intelligenti

C’è una stretta corrispondenza tra il problema dell’apprendimento nel giocare a dama e il problema di imparare a prendere decisioni intelligenti nel mondo reale quando i risultati di quelle decisioni non sono disponibili fino al lontano futuro.