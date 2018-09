Scuola di ballo Sampaoli a Torino

L’istituto organizza corsi di ballo e di danza, accessibili sia per i più piccoli che per i più grandi, ideale sia per i professionisti che per i dilettanti. La Scuola di Ballo Sampaoli è una delle scuole di danza più famose che si trovano nella città di Torino, riconosciuta sia a livello nazionale che addirittura mondiale.L’istituto organizza corsi di ballo e di danza, accessibili sia per i più piccoli che per i più grandi, ideale sia per i professionisti che per i dilettanti.

La scuola è presente sul territorio dal lontano 1948, questo è sinonimo di serietà e competenza, attualmente il maestro di ballo è Sergio Sampaoli.

Al Congresso Mondiale sulla danza svolto in America è stata individuata come una tra le sette migliori scuole presenti al mondo e unica a livello europeo.Dal tango argentino, alle danze caraibiche come bachata e salsa, ma anche latino americane, salva, rock and roll e boogie woogie, insomma ce nè per tutti i gusti.

Alla scuola di ballo di Torino Sergio Sampaoli, avrete l’occasione di frequentare corsi per migliorare o imparare a ballare.

Tutti gli insegnanti presenti sono molto preparati ed esperti e vi seguiranno in:

Corsi per principianti

Corsi di livello intermedio e avanzato

Lezioni mirate per professionisti e agonisti

Preparazione per acquisire il diploma di insegnante di ballo

Non solo presso la sede di Torino della scuola di danza e ballo Sampaoli, si effettuano corsi di danza per tutti i livelli di:

Danza moderna e classica

Hip Hop

Danza per bambini

Danza del ventre

Corsi di danza mirati per ragazzi.

La scuola di Ballo e Danza Sampaoli si trova al centro di Torino in una posizione molto comoda e facilmente raggiungibile, in via Gastaldi 2, a due passi dal corso Vittorio Emanuele e dalla metropolitana.

La struttura ideata e progettata dal maestro Sampaoli è dotata di:

Parquet di qualità adatti a proteggere le articolazioni in fase di allenamento e aiutare ad apprendere meglio le tecniche di ballo.

Ricambio di aria, aria condizionata e depurazione ambientale.

Impianti stereo di altissimo livello per un ascolto nitido della musica

Zona relax

Segreteria

Angolo ristoro

Servizi igienici, docce e spogliatoi.