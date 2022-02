La riparazione di serrande cler richiede specifiche competenze: come fare

Uno dei luoghi nei quali custodiamo alcune delle cose più preziose che possediamo è racchiuso dalle serrande e cler.

Che si tratti del nostro negozio o del nostro garage, nei quali custodiamo moto e auto di famiglia,la serranda è la porta che protegge i nostri beni.

Ma come gestire la riparazione serrande e cler quando si blocca il motore?

Per gestire le tue riparazioni serrande e cler è importante rivolgersi a professionisti che potranno gestire al meglio e velocemente ogni intoppo.

Riparazione serrande e cler: le diverse tipologie

Prima di tutto è importante valutare di quale tipo di serrande e cler stiamo parlando.

Ripara le serrande cler con l’aiuto di Servizio Serrande e comprendi le tipologie di serrande e cler.

Più in particolare questo tipo di porte si divide in due grandi famiglie.

Si inizia con le serrande e cler manuali, una tipologia di porta che protegge attività o box di ricovero veicoli e mezzi di trasporto che viene alzata ed abbassata solo ed esclusivamente tramite la forza di chi la muove.

Ci potrà essere anche un secondo tipo di serrande e cler possibile, quello a movimentazione elettrica.

In questo secondo caso i box auto o le attività commerciali protette da serrande vedranno i movimenti di apertura e chiusura non più generati dalla forza manuale ma da un piccolo motore.

Sarà il motore a gestire i movimenti automaticamente.

Riparazione serrande e cler: quelle a motore

Che si tratti di manuale o elettrica, la riparazione serrande e cler può riguardare diverse tipologie di guasti.



Vediamo i principali, soprattutto concentrandoci sulle serrande a motore.



Riparazione serrande e cler: i principali guasti



Quando si incontrano problemi o guasti e si deve ricorrere alla riparazione serrande e cler, è senza dubbio fondamentale rivolgersi ad un servizio professionale che possa garantire un intervento puntuale, veloce ed efficace.



Vedere che il proprio box auto o la saracinesca del proprio negozio non si apre è certamente un momento di disagio, che può essere veloccemente risolto se ci si rivolgerà ai giusti servizi di riparazione serrande e cler.



Ma quali sono i principali guasti a cui si può andare incontro nelle serrande a motore?

Riparazione serrande e cler: rottura della molla



Tra i principali problemi a cui si può andare incontro c’è la rottura della molla.

Questo inconveniente è piuttosto frequente: le molle che sono alloggiate ed avvolte nell’albero a volte possono andare incontro a rottura.



Il servizio che si occuperà della riparazione serrande e cler potrà valutare le cause della rottura delle molle della serranda.



Solitamente si parla di usura e tempo.



Un intervento professionale risulta necessario in quanto si dovrà gestire la sostituzione della molla.

Si interverrà non solo per sostiuire quella o quelle usurate ma anche tutte le altre.



Solo cambiando tutte le molle alloggiate sull’albero della saracinesca si potrà garantire una serranda di ritrovata qualità.



La sostituzione delle molle garantirà una durata nel tempo pari al nuovo.



Inceppamenti o usura che causi attriti fuori dalla norma.



Queste la cause più frequenti che i professionisti di riparazione serrande cler si trovano ad affrontare?

La gestione guasti delle serrande elettriche.



E’ importante valutare un servizio rapido in caso di malfunzionamento del motore.



In questo modo si riparerà velocemente la serrande e cler.



Si tornerà così al più presto a mettere in sicurezza i propri beni, che si tratti di mezzi di trasporto o delle merci custodite nel nostro negozio o magazzino.



In questo tipo di guasto l’importante è gestire la riparazione serrande e cler con sostituzione dei pezzi di ricambio del motore originali.



Gli attriti inusuali invece potrebbero essere causati da un cattivo bilanciamento delle molle nell’albero motore.



Anche in questo caso è fondamentale sostituirle per evitare di incappare in pericolosi malfunzionamenti.