Il servizio di stampa di adesivi personalizzati per automobili può essere sfruttato non solo per finalità estetiche, ma anche per scopi pratici: il cosiddetto car wrapping, infatti, permette alle aziende che intendono pubblicizzarsi di migliorare la visibilità del proprio marchio e di aumentare la propria riconoscibilità, grazie a stickers progettati e realizzati ad hoc che hanno il pregio di rendere unici i veicoli su cui vengono applicati. Nel nostro Paese tale pratica nel corso degli anni più recenti è andata diffondendosi sempre di più: essa viene sfruttata, oltre che dalle imprese, anche dai privati che hanno voglia di conferire un look nuovo alla propria auto e che trovano negli adesivi una soluzione decisamente più conveniente e più vantaggiosa rispetto a una verniciatura classica.

Gli adesivi vantano caratteristiche tali da renderli resistenti rispetto alle condizioni meteo e ai fenomeni atmosferici, e possono essere usati per ricoprire le auto, ma anche i veicoli commerciali o le moto, in misura parziale o totale, a seconda dei casi. La stampa di adesivi per automobili nasce negli anni Novanta negli Stati Uniti, anche se di recente ha conosciuto un notevole sviluppo e una significativa evoluzione grazie alle tecnologie digitali, che hanno reso le procedure più rapide e quindi accorciato le tempistiche.

Personalizzare un veicolo, insomma, non è mai stato così facile: per di più la carrozzeria grazie agli adesivi può essere protetta dai graffi più leggeri e dai piccoli colpi che potrebbero essere causati dalla grandine. Le eventuali ammaccature e i segni già presenti, a loro volta, possono essere coperti e nascosti senza che si renda necessaria una spesa elevata. La tecnica del car wrapping praticamente non conosce limiti, il che vuol dire che è possibile rappresentare qualunque soggetto o riprodurre pattern di ogni genere, dagli slogan ai colori, dai disegni ai numeri, e così via.