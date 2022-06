Lavanderia Amedeo: il partner ideale per gestire la biancheria della tua attività

Da più di 30 anni la lavanderia Amedeo offre un servizio impeccabile per aziende del settore della ricezione, della ristorazione e sanitario, con efficienza, velocità e capacità di occuparsi anche di carichi e picchi improvvisi.

Sono in grado di rispondere a tutti i tuoi bisogni ordinari, per garantirti la continuità di servizio e la possibilità di mantenere gli standard di cui hai bisogno per i tuoi clienti, con servizi di carico-scarico, noleggio, vendita e lavanderia industriale sanificata.

Lavanderia industriale

La lavanderia industriale Amedeo è in grado di trattare ogni tipologia di capo, come tovagliato e biancheria per hotel, ristoranti o strutture ricettive, anche di ordine sanitario, con controllo e selezione dei singoli pezzi, verifica di eventuali elementi irrecuperabili.

Si occupa anche di camici e divise da cucina per operatori, con la possibilità di modulare tempistiche e modalità di prelievo.

Gli impianti lavorano a ciclo continuo per garantirti 7 giorni su 7 la reperibilità necessaria per un’impresa come la tua, che richiede tempi di risposta il più brevi possibile e qualità impeccabile, oltre che un livello di overhead altissimo per garantire la soddisfazione assoluta ai tuoi clienti.

Gli operatori si impegneranno al massimo nel controllo dei singoli lotti in entrata e in uscita, fornendoti un servizio di packaging per il prelievo e la consegna con i furgoni, targeting dei singoli colli, controllo e sanificazione accurata anche anti-covid nel pieno rispetto delle qualità tattili dei tuoi prodotti.

Utilizzano macchine industriali costantemente aggiornate e accuratamente ripulite dopo ogni servizio per non lasciare residui e cattivi odori, eliminare qualsiasi fonte di allergene e in grado di essere regolate per diverse tipologie di tessuto dal cotone al lino, misto sintetico e qualsiasi altro prodotto specifico di cui la tua impresa ha bisogno per mantenere i propri standard.

Sono a tua disposizione sia per programmi fissi che per emergenze, con un preventivo reale, attendibile e dove ogni passo è frutto di esperienza diretta per darti la sicurezza di un risultato impeccabile.

Noleggio e vendita biancheria

Quando i volumi di clientela stagionale si fanno troppo intensi per poter essere affrontati con il tuo magazzino la lavanderia Amedeo ti offre una selezione di tovaglie, lenzuoli e qualsiasi altro dettaglio necessario per tavoli, camere e altri spazi.

Questo, sempre con prodotti di qualità pronti sia per il noleggio, anche di breve periodo, sia per la vendita, per affrontare così senza problemi persino i picchi più imprevedibili.

Per quanto riguarda il noleggio, sei libero di scegliere la tipologia che preferisci con consegna e prelievo da parte degli operatori e la possibilità di associare anche un servizio di pulizia, igienizzazione e trattamento di alto livello industriale dei capi.

I consulenti sono sempre a tua disposizione per qualsiasi domanda e per rispondere alle tue esigenze, anche con piani di noleggio specifici e discontinui. Questo per garantirti che durante un picco di clienti potrai sempre contare su un parco biancheria disponibile senza rischio di shortage.

I magazzini sono pensati per rispondere a ogni esigenza di turnover e per adattarsi anche ai momenti di sovraccarico, sempre con nuovi lotti in entrata.

Il partner della tua biancheria

Tutti i prodotti e i servizi devono rispettare alti standard qualitativi, che con 30 anni di attività nel settore si sono affinati fino a raggiungere il top di gamma e permettono a questa lavanderia di proporsi come partner per grandi imprese.

Ti accoglieranno con piani di gestione flessibili, aggiornamenti per quanto riguarda gli standard generali di qualità e di servizio, ma soprattutto con la certezza che potrai confrontarti direttamente con professionisti in grado di fornirti una risposta rapida precisa e un rapporto con i clienti volto al consolidamento e alla crescita insieme, pronti a interagire di persona con i committenti senza delegare a uffici esterni.