Le caratteristiche tecniche di una poltrona odontoiatrica

Quando si entra all’interno di uno studio dentistico il primo elemento che certamente salta all’occhio è la poltrona odontoiatrica.

Si tratta di uno oggetto davvero indispensabile, poiché consente alla persona di posizionarsi comodamente prima di subire qualsiasi genere di trattamento.

Se in passato la professione era decisamente meno agevole per la mancanza di strumenti di questo genere, oggi per l’odontoiatra è possibile avere tutta la sua attrezzatura a portata di mano e portare a termine il suo compito con maggiore velocità e rapidità.

Questa comoda seduta può essere più o meno accessoriata in base al budget a disposizione ma possiede comunque delle caratteristiche di base dalle quali è impossibile prescindere per un ottimo funzionamento di tutto il sistema.

Lo scopo è quello di tenere al sicuro il paziente mentre il professionista lavora e allo stesso tempo consentire che i vari elementi siano al posto giusto e in un contesto pulito e del tutto igienizzato.

Come è composta una poltrona odontoiatrica

In primo luogo la poltrona odontoiatrica si configura come una seduta ampia e confortevole, dotata di schienale e più lunga di una normale sedia per consentire anche il posizionamento delle gambe.

Il questo modo il paziente si sentirà perfettamente comodo e a proprio agio, qualsiasi sia la sua stazza o struttura fisica.

In alto è posizionata una grande luce circolare dotata all’interno di una lente di ingrandimento, che permette al dentista di visionare la cavità orale aumentandone la dimensione e allo stesso tempo illuminandola nella maniera corretta.

Si tratta di uno strumento che non può mancare per avere la migliore visione del tipo di situazione che ci si accinge a trattare.

Lateralmente è posto un rubinetto con un piccolo lavandino, dove tramite un pedale il professionista può inviare l’acqua e consentire al cliente di risciacquare la bocca se ne avverte la necessità.

In ogni momento è possibile utilizzare un bicchiere di carta e rimuovere tutte le scorie durante le operazioni di igiene dentale o situazioni simili.

I modelli tradizionali di poltrona presentano inoltre dal lato opposto un carrello ricco di tutti gli utensili, come il trapano con le sue punte, le garze e il tubicino per aspirare la saliva e consentire al tecnico di lavorare correttamente.

Le varianti più moderne e tecnologiche possiedono anche dei piccoli schermi integrati dove è possibile seguire le varie fasi di un’operazione chirurgica o eseguire degli esami diagnostici o delle semplici lastre.

Il sistema è solitamente alimentato tramite energia elettrica e consente il contemporaneo funzionamento di tutte le componenti in quel momento collegate.

La poltrona odontoiatrica permette quindi di eseguire quasi ogni genere di intervento, anche quelli di natura chirurgica leggermente più complessi del previsto.

Si presta perfettamente all’inserimento di protesi, fascette dentali o semplicemente all’esecuzione di una pulizia dei denti eseguita a regola d’arte.

Come scegliere la perfetta poltrona odontoiatrica

Esistono attualmente sul mercato una vasta gamma di modelli di poltrona odontoiatrica, partendo da quelli più basici che prevedono solo l’equipaggiamento di base fino ad arrivare a quelli più complessi che si confugurano quasi come piccole sale operatorie portatili.

Scegliendo una variante completa è infatti possibile collegare ogni genere di dispositivo, utilizzando in contemporanea buona parte dell’attrezzatura necessaria.

A cambiare è certamente la fascia di prezzo del prodotto, da selezionare in base al budget a disposizione e alle esigenze nel breve, medio e lungo termine.

Il suggerimento è quello di compiere un investimento iniziale leggermente superiore, così da ottenere un modello moderno e innovativo che possa avere una lunga durata nel tempo e garantire prestazioni di ottimo livello.

I costi saranno ripagati dalla soddisfazione del paziente che sceglierà di rivolgersi nuovamente a voi non solo per l’ottimo servizio offerto ma anche per la comodità e la tecnologia della vostra poltrona.

Una tipologia superiore darà infatti immediatamente l’impressione di professionalità e organizzazione, mettendo maggiormente a suo agio la persona presente che si sentirà perfettamente in buone mani.

Materiali di grande qualità assicurano una migliore resistenza all’usura del tempo e contemporaneamente richiedono una manutenzione ordinaria limitata e una straordinaria decisamente sporadica e quasi nulla.