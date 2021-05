Se si guarda al passato, ci si può facilmente rendere conto di quanto il mondo del lavoro sia cambiato. Sono innumerevoli i mestieri che, per un motivo o per un altro, hanno subito una netta trasformazione o sono totalmente scomparsi. Quando si parla di mestieri in evoluzione è facile pensare a quelle figure lavorative, appartenenti ad un passato ormai remoto, che oggi hanno dovuto subire una grossa mutazione per rimanere rilevanti o che sono sparite senza lasciare alcuna traccia, ma la realtà è che, a causa della rapidissima evoluzione tecnologica degli ultimi anni, praticamente qualsiasi lavoratore ha dovuto adattarsi all’avvento della tecnologia digitale ed ai giganteschi cambiamenti che questa ha portato.

Si possono contare sulle dita di una mano i lavori che non hanno dovuto prendere parte a questa rapida evoluzione; persino figure artigianali come quella del fabbro, sempre indispensabile per l'apertura porte o per la riparazione delle serrature, hanno ampliato le proprie competenze e hanno dovuto trasformare il proprio mestiere per rimanere rilevanti nel mondo del digitale. Questo processo di evoluzione e trasformazione, che segue passo passo lo sviluppo tecnologico, non solo non accenna ad arrestarsi, ma sembra addirittura destinato ad espandersi con sempre maggiore rapidità grazie alla comparsa di sempre nuovi mestieri, legati all'ambiente social di internet, ed all'invasione di nuove tecnologie per la casa che trasformeranno completamente la vita di tutti noi

Cosa accadrà ai vecchi lavori?

La scomparsa di alcune figure lavorative, inevitabilmente, è sempre percepita come un evento da evitare. E se è vero che si dovrebbero maggiormente tutelare alcuni mestieri che rischiano l’estinzione, perché questi rappresentano dei veri e propri pezzi di storia e di artigianato che non dovrebbero scomparire, altri mestieri sono inevitabilmente destinati a scomparire. Se guardiamo ad appena 100 anni fa, ovvero ai primi anni del 1900, possiamo osservare come il mondo del lavoro sia totalmente cambiato e abbia continuato a mutare costantemente senza mai fermarsi. L’invenzione dei macchinari ha fatto sparire, ad esempio, alcune figure lavorative che si dedicavano all’artigianato, così come l’avanzamento tecnologico ha fatto comparire e scomparire la figura professionale del centralinista.

Proprio quest’ultimo esempio dovrebbe fare riflettere su cosa accadrà ai vecchi lavori: l’avvento delle nuove tecnologie potrà anche far scomparire alcuni mestieri, ma ne porterà con se di nuovi e ne trasformerà, profondamente o meno, altri. Rimanere rilevanti nel mondo in continua evoluzione del lavoro necessita lungimiranza, voglia di aggiornarsi e capacità di mettersi in gioco. Per citare l’esempio del fabbro portato in precedenza, oggi questa figura professionale si trova a dover svolgere il proprio lavoro aggiornandosi costantemente sulle nuove tecnologie e sui nuovi materiali utilizzati per porte, serrature e tapparelle.

Come si evolveranno i vecchi mestieri?

Dove porterà questa evoluzione è praticamente impossibile da dire. Anche solo immaginare come si evolveranno i vecchi mestieri tra cinque i dieci anni sembra impossibile: nessuno riusciva ad immaginare, all’uscita dei primi cellulari, il cambiamento che i successivi smartphone avrebbero portato nel mondo del lavoro e nella vita di tutti i giorni. Certo, è possibile prevedere che, tra pochi anni, il mondo avrà bisogno di un numero sempre maggiore di persone in grado non solo di utilizzare un computer, ma di veri e propri esperti di tecnologia, in grado di utilizzare pienamente quello che le nuove tecnologie avranno da offrire. Con il sempre crescente utilizzo delle nuove tecnologie in ogni settori, ci si aspetta che il mondo avrà bisogno di meccanici in grado di riparare auto che si guidano da sole, fabbri che si occupino di sbloccare e riparare smart lock sempre più complesse ed elaborate ed artigiani che sostituiscano i propri attrezzi con strumenti che garantiscano una precisione millimetrica e che portino la loro maestria ad un livello ancora superiore.