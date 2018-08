Il miglior sito di aste online

Bidoo è uno dei moltissimi portale di aste online.

Attraverso ogni singola asta ci si può aggiudicare prodotti di ogni tipo a prezzi estremamente vantaggiosi, puntando a vincere l’asta con la propria offerta.

Una volta che ci si è registrati gratuitamente al sito, è possibile scegliere le aste a cui partecipare: ogni asta prende inizio dal prezzo di 0,01 € ed, ad ogni offerta, il prezzo si alza sempre e solo di un centesimo.

Talvolta, allo scadere del timer dell’asta, ci si può assicurare il prodotto in questione con sconti che arrivano anche al 90% sull’effettivo valore dell’oggetto.

Ogni minuto su Bidoo viene proposto un nuovo prodotto: tuttavia il portale ha posto il limite di sette aste che ogni iscritto si può aggiudicare nell’arco della giornata.

I prodotti che vengono messi in vetrina sul portale svariano dagli elettrodomestici agli smartphone, dai buoni Amazon ai computer portatili.

Come funziona Bidoo?

Come già detto, Bidoo è un portale di aste che permette di aggiudicarsi svariati prodotti a prezzi veramente vantaggiosi.

Ogni prodotto viene fornito nuovo e con la garanzia del produttore.

Il prezzo d’asta di ogni singolo oggetto parte da un centesimo e, con ogni puntata, si alza l’offerta dello stesso importo ed il tempo di scadenza dell’asta viene incrementato di sessanta secondi.

Se si risulta essere gli ultimi ad effettuare la puntata ci si aggiudica il prodotto in questione.

Quando il timer d’asta è arrivato a zero, nessuno potrà più effettuare alcuna offerta: sullo schermo verrà visualizzata una schermata che reca la scritta Controllo: durante questa fase, il sistema controlla in maniera automatica che non ci siano altre offerte in sospeso.

Dopo questo step, che dura solitamente tre secondi, l’asta viene decretata chiusa in modo definitivo.

Bidoo attiva tale procedura per garantire che ogni singola asta venga chiusa in maniera regolare e sicura.

Una volta terminata l’asta e vinto l’oggetto si dovrà pagare il prezzo d’asta più le spese di spedizioni che variano da prodotto a prodotto.

Come puntare?

Esistono sostanzialmente due modi per effettuare puntate su Bidoo.

Il primo modo è quello più classico ed intuitivo: la puntata manuale, che si può fare premendo direttamente sul tasto Punta Ora, visualizzando l’username dell’ultimo offerente.

Se nessuno replicherà la nostra puntata, come detto prima, ci aggiudicheremo l’asta.

Il secondo metodo per puntare è quella che viene chiamata Auto Puntata: se, per qualsiasi motivo, non possiamo o non vogliamo stare di fronte al computer fino allo scadere dell’asta, l’Auto Puntata rilancerà in maniera automatica a pochi secondi dalla scadenza dell’asta.

Si dovranno solo impostare il numero di puntate massime ed un prezzo limite che si è disposti a pagare.

Una volta esaurite le puntate disponibili o raggiunto il tetto massimo di spesa preventivata, il sistema di Auto Puntata si bloccherà.

Da sottolineare però che le puntate non sono gratuite così come si potrebbe pensare: ogni puntata costa infatti cinquanta centesimi di euro e possono essere acquistate in pacchetti di puntate.