Moto sinistrata, vendi la tua moto e monetizza all’istante

Nel corso della vita può capitare di subire un incidente, più o meno grave, e di ritrovarsi con la propria moto sinistrata e non saper decidere se effettuare una riparazione, spesso costosa, oppure procedere con la rottamazione del motociclo.

Prima però di capire bene cosa fare con la proprio moto sinistrata e soprattutto come fare per venderla e magari guadagnarci qualcosa, bisogna provvedere alla rimozione del mezzo cosa che può essere fatta solo da esperti nel settore: fai ritirare la tua moto sinistrata su ritiromotoincidentate.com il cui team si occuperà non solo di svolgere tutte le pratiche burocratiche ma valuterà il mezzo e ti aiuterà durante la proposta di acquisto.

Moto sinistrata: come monetizzarla

Devi sapere che avere una moto sinistrata non sempre deve rappresentare un problema, ma anche un’opportunità per monetizzare e rientrare delle spese dell’incidente.

Un modo, insomma, per guadagnare del denaro da reinvestire nell’acquisto di una nuova moto.

La maggior parte delle volte quando si ha una moto sinistrata, se ripararla non è conveniente economicamente, si pensa subito all’opzione più drastica ossia la sfasciacarrozze.

Questo oltre a rappresentare un mancato guadagno diventa anche un costo da sostenere per le spese di trasporto del mezzo a quelle per l’iter burocratico di demolizione.

Se invece, per il ritiro ti affidi al portale ritiromotoincidentate.com, avrai la possibilità di guadagnare dei soldi dal mezzo sinistrato.

L’azienda Ritiro Moto Incidentate è presente sul mercato ormai da diversi anni e con serietà si occupa di trasporto moto low cost nelle principali città italiane.

Ritiromotoincidentate.com come funziona il loro servizio

Se la tua moto è incidentata puoi chiamare i ragazzi di “Ritiro Moto Incidentate” che si occuperanno della tua moto con massima serietà e professionalità garantendo, una volta pattuito il prezzo, il pagamento immediato al momento del ritiro del mezzo sinistrato.

Ti basterà inviare le foto della tua moto sinistrata ed attendere la valutazione del mezzo, successivamente si procederà con il pagamento della cifra concordata e all’arrivo degli addetti al ritiro che si occuperanno di prelevare la tua moto e trasportarla presso le loro officine.

Non dovrai occuparti di nulla perché l’espletamento di tutte le pratiche legate al ritiro della moto compreso il passaggio di proprietà, vengono effettuate dal personale senza che debba sostenere alcun onere o dover perdere tempo girando per uffici.

Un servizio di ritiro valido anche per gli scooter

Vista la grande diffusione che negli ultimi anni hanno avuto gli scooter, anche questi sono stati inclusi nel servizio di ritiro moto sinistrate.

In caso di scooter danneggiati, rotti o sinistrati anche questi possono essere monetizzati grazie alle prestazioni effettuate da ritiromotoincidentate.com

Il servizio è pressoché identico a quello per il ritiro delle moto sinistrate: fai una foto al tuo scooter, inviale e attendi la valutazione; una volta accettato, riceverai la somma pattuita e ti libererai dal veicolo incidentato.

Perché vengono ritirate le moto sinistrate

Ora che hai scoperto l’esistenza di questa possibilità di guadagno ti starai chiedendo per quale motivo un’azienda dovrebbe essere interessata ad acquistare una moto sinistrata.

Il motivo è molto semplice e voglio spiegartelo qui di seguito.

Chi decide di acquistare una moto sinistrata è perché o ha un business dedito alla vendita di pezzi di ricambio da vendere singoli, siano essi di carrozzeria o di componentistica motoristica o perché si dedica alla ristrutturazione e customizzazione.

Ti sarà sicuramente capitato di vedere in esposizioni di moto, vetrine di negozi particolari o magari pubblicità, delle moto personalizzate (capita soprattutto con lo stile cafè racer).

Devi sapere che nella maggior parte dei casi queste moto vengono realizzate partendo da moto incidentate alle quali viene fatto un grande lavoro di recupero, restauro e personalizzazione.

Esistono infatti delle officine specializzate che smontano, pezzo per pezzo, tutta la moto, sostituiscono la componentistica del motore totalmente danneggiata e poi ricostruiscono la carrozzeria con tutte le personalizzazioni che vogliono applicare.

Ecco perché esiste la possibilità di vendere la tua moto incidentata e monetizzare così all’istante il tuo bene che altrimenti sarebbe stato destinato alla demolizione.