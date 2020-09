Ncc a Torino: Autonoleggio Stefano Tudisco

Ncc Torino L’autonoleggio Stefano Tudisco (Via Fratel Teodoreto, Torino) è specializzato nel noleggio di auto con conducente; leader nel settore da ormai molti anni, offre professionalità, elevati standard di sicurezza, puntualità, affidabilità e cortesia a comuni clienti e personaggi del jet set.

La flotta dell’autonoleggio Stefano Tudisco

L’ autonoleggio Stefano Tudisco mette a disposizione della propria clientela diversi veicoli di casa Mercedes.

• Classe S: berlina di classe superiore pronta a soddisfare anche i clienti più esigenti che possono usufruire di ampi spazi, connessione Wi-Fi e comfort vari. Può accogliere fino a 3 passeggeri con 2 valigie grandi o 4 trolley.

• Classe E: è la prima scelta di semplici cittadini, imprenditori e personale aziendale. Ospita un massimo di 3 passeggeri provvisti di 2 valigie grandi o 4 bagagli più piccoli. Dispone di connessione senza fili, seggiolini per bambini (su richiesta) e comfort vari.

• Classe V: è la soluzione ottimale per tutti coloro che sono alla ricerca di spazio e comodità. Può accogliere fino a 7 passeggeri con un massimo di 8 valigie grandi. Risponde alle esigenze di qualsiasi cliente a cui offre connessione Wi-Fi, salviette umidificate, bottiglie piccole d’acqua, seggiolini per bambini (su richiesta) e assetto sedili fronte marcia o face to face.

I principali servizi dell’autonoleggio Stefano Tudisco

L’autonoleggio Stefano Tudisco offre ai propri clienti diversi interessanti servizi.

• Transfer: servizio dedicato per il trasferimento dagli aeroporti di Caselle, Malpensa, Linate, Levaldigi e Genova. Viene spesso adottato da aziende e liberi professionisti in occasioni di meeting, congressi ed eventi vari. L’autonoleggio mette, inoltre, a disposizione dei propri clienti minivan (trasferimento di gruppi di persone) e riviste-giornali (su richiesta) per godere di un viaggio piacevole e rilassante. Il servizio è disponibile 24 ore su 24 nel corso di tutto l’anno e le aziende possono anche stipulare, su precisa richiesta, contratti dedicati per usufruire di trasferimenti costanti con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

• Matrimoni ed eventi: l’autonoleggio Stefano Tudisco offre trasferimenti dedicati per eventi e cerimonie di vario genere (matrimoni, battesimi, concerti, partite allo stadio). Questo servizio nasce dal desiderio di regalare al cliente giornate lontano da stress e preoccupazioni.

• Logistica: il servizio, disponibile a Torino, è pensato per tutti coloro che necessitano di consegnare materiali (documenti, oggetti di valore) in tempi brevi e con la massima discrezione.

• Tour: l’autonoleggio Stefano Tudisco mette a disposizione di turisti e professionisi un servizio dedicato con driver specializzato per andare alla scoperta del capoluogo piemontese e dei suoi dintorni. L’offerta, davvero molto ampia, comprende tour nelle cantine delle Langhe, percorsi enogastronomici e visite guidate in diversi centri storici; vi è, infine, la possibilità di prenotare soggiorni in centri benessere e alberghi. Il servizio può essere esteso anche a più persone e vi è, dunque, la possibilità di noleggiare minivan e autobus.

Conclusioni

L’autonoleggio Stefano Tudisco, sito a Torino, è leader da anni nel noleggio di veicoli con driver esperti pronti a soddisfare le esigenze di clienti che necessitano di spostarsi per motivi professionali o di puro piacere.

L’autonoleggio dispone di una flotta di auto (Mercedes) dotate di ogni genere di comfort (seggiolino per il trasporto di bambini in completa sicurezza, connessione internet senza fili, bottigliette d’acqua, salviette umidificate, giornali e riviste), ma vi sono soluzioni dedicate anche per gruppi più numerosi di persone. I servizi offerti sono molteplici e tra questi trasferimenti da e per i principali aeroporti italiani, matrimoni ed eventi, logistica (consegna di documenti e merce di valore limitatamente al capoluogo piemontese) e tour (Torino e dintorni, Serravalle Outlet).