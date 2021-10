Tende da sole a Torino

L’estate appena trascorsa, ha forse fatto comprendere a tutti l’importanza di combattere l’eccesivo caldo e la presenza di insetti in casa con delle adeguate tende da sole e delle adeguate zanzariere. M. F. tendaggi di Torino è l’azienda leader nel settore, che opera da più di vent’anni per assicurare ai propri clienti un servizio impeccabile. L’azienda è specializzata nella vendita e installazione di articoli come: tende da sole, tende per veranda sia estive sia invernali, tende tecniche e zanzariere avvolgibili e plissettate. La competenza e la convenienza sono le maggiori qualità di M.F. tendaggi, che utilizza solo materiali di pregevole qualità e assicura ai propri clienti un’assistenza a 360 gradi, che va dalla semplice richiesta di informazioni a un efficiente assistenza post vendita.

L’affidabilità dimostrata negli anni e i prezzi davvero imbattibili hanno permesso all’azienda di costruirsi negli anni una solida rete di vendite, che continua a crescere e a svilupparsi costantemente grazie alle numerose innovazioni che M.F. tendaggi applica ai suoi prodotti.

Per qualsiasi informazione sarà possibile per chiunque lo vorrà contattare l’azienda, che si trova in Strada al Traforo di Pino 2/E, proprio di fronte alla tranvia per Superga.

L’importanza delle tende da sole

Spesso sottovalutate, le tende da sole solo un articolo utilissimo nello schermare terrazzi, finestre o balconi eccessivamente esposti alla luce solare. Scegliere in maniera corretta questi tendaggi significa quindi sapere quali sono i migliori materiali, che devono essere particolarmente resistenti sia nel caso della struttura portante sia nel caso del tendaggio stesso. Queste coperture sono importanti perché anche nei momenti più caldi dell’anno riescono a creare zone d’ombra, dove sarà possibile sfruttare il proprio spazio esterno anche nelle ore più torride della giornata.

Il corretto utilizzo delle tende da sole renderà possibile anche limitare i consumi elettrici, in quanto penetrando meno calore all’interno della casa, sia i condizionatori sia i ventilatori saranno molto meno utilizzati.

Come scegliere il proprio tendaggio



Per capire però quale tenda è più adatta alla propria abitazione bisogna obbligatoriamente tenere conto di alcuni aspetti fondamentali, di cui il primo è senza dubbio lo spazio disponibile. Che si tratti di un terrazzo, di un giardino, di un dehor o di un balcone, i metri quadri sono il principale fattore di cui tenere conto. A seconda di questo infatti, si potrà scegliere se optare per una tenda abbassata, ideale per spazi non troppo grandi, o autoportante, perfetta anche per ampi spazi. Dopo aver fatto questa prima valutazione, è importante capire la tipologia d’abitazione. In un condominio per esempio, la maggior parte delle volte bisogna rispettare alcune regole riguardo la colorazione della tenda, che probabilmente dovrà essere tinta unità o a righe. Se invece si abita in una villa o in una casa indipendente si ha la possibilità di scegliere più liberamente.

Molto importante è anche valutare la presenza di vento ed eventuali correnti. Se si vive in una zona particolarmente soggetta a raffiche di vento o comunque in una casa ubicata ad un piano elevato si potrebbe prendere in considerazione l’idea di inserire dei tendaggi verticali. Una soluzione frangivento permette infatti di sfruttare al massimo l’area esterna per mangiare e rilassarsi senza doversi preoccupare dell’eccessiva presenza di vento.

Materiali ed optional



Solo dopo aver fatto queste valutazioni è possibile scegliere il design della tenda, che si può integrare alla perfezione sia in un contesto moderno sia in uno più rustico. Si potrà scegliere anche tra materiali tecnici di alto livello, valutando se acquistare una tenda con chiusura manuale o elettronica.

M.F. tendaggi permette ai propri clienti di beneficiare di tutti questi vantaggi e di poter acquistare tende da sole a Torino, ideali per la propria abitazione, avvalendosi anche della consulenza di un esperto.