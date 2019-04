Noleggio vs acquisto: pro e contro

L’acquisto di un automobile comporta una spesa maggiore ma anche un coinvolgimento sia emotivo che economico di chi è coinvolto all’acquisto.

Per chi non desidera spendere una grossa somma di denaro ma allo stesso tempo desidera cambiare spesso e volentieri un auto, il noleggio a lungo termine sarà sicuramente la scelta migliore.



Una soluzione aziendale che con il passar del tempo è stata capace di coinvolgere sempre più sia liberi professionisti ma anche privati che hanno preferito prendere una macchina nel breve tempo possibile che acquistarla.



Grazie a differenti ricerche abbiamo reso l’articolo pieno di risorse per chi è indeciso se prendere una macchina in noleggio o acquistarla.

Abbiamo deciso di prendere tutte le caratteristiche principali per rendere il concetto ancor più semplice e chiaro per chi è inesperto nel settore.

Il noleggio a lungo termine: cos’è?

Per noleggio a lungo termine si intende un abbonamento mensile che offre l’opportunità di non finalizzare “l’acquirente all’acquisto” dell’auto ma al noleggio a lungo termine. Prevede un contratto che può variare a seconda dei km e della “macchina” scelta.

Il noleggio di un automobile si divide in due categorie: noleggio a lungo termine e noleggio a breve termine. Per noleggio a lungo termine l’auto potrà essere noleggiata in un tempo che varia da 24 mesi fino a 60 con un pagamento di rate fisse al mese. Il noleggio a breve termine invece, l’automobile potrà essere noleggiata nel breve tempo, dalla durata minima di un giorno ad un massimo di 6 mesi.

Cosa comprende il noleggio a lungo termine?

Nel costo mensile del noleggio a lungo termine sono compresi: l’assicurazione, il bollo, la gestione per quanto riguarda gli incidenti stradali, la manutenzione, il ricambio dei pneumatici, soccorso e tassa di proprietà.

Quando conviene noleggiare un auto?

Il fattore principale che dipende se “conviene” o no il noleggio a lungo termine è tener presente per quanto tempo si desidera “noleggiare un auto”. Per chi desidera utilizzare un auto per circa 10 anni, non conviene noleggiare per le spese. Per chi ha sempre voglia di “noleggiare” spesso e volentieri nuove automobili, sarà la scelta migliore.

Differenza tra leasing e noleggio

La prima differenza tra leasing e noleggio a lungo termine è dovuta a chi è rivolto. Il leasing rispetto al noleggio a lungo termine è rivolto solamente ai liberi professionisti mentre il noleggio è aperto a qualsiasi tipo di clientela, i privati. Per quanto ne riguarda i possessori di partita Iva avranno numerosi vantaggi per quanto riguarda il leasing.



Il leasing può essere definito come una sorta di affitto di auto, l’automobile potrà essere riscattata solo con un riscatto finale. Lo svantaggio di questa tipologia di noleggio comporta per il cliente di avere con sé tutte le spese a carico. Nella maggior parte dei casi, le spese sono state sottratte dalla partita Iva.

Conclusioni

Il noleggio a lungo termine è la soluzione migliore per chi non ha la giusta somma di capitale da poter spendere e anche per tutti gli spiriti liberi che preferiscono cambiare più spesso la propria macchina. Non ci sono ulteriori spese oltre a quella fissa mensile e si ha l’opportunità di scegliere ciò che più si preferisce sia come pagamento che come “auto”.

Se si è interessati ad approfondire sul noleggio a lungo termine di auto e moto il sito www.totalrent.it.