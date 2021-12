Occhiali da sole: ecco i migliori brand di tendenza

Quando si parla di acquistare occhiali da sole le persone sono molto attente nello scegliere modelli che siano dotate di lenti di qualità in grado di proteggere la vista dai raggi UV, senza però dimenticare il fattore estetico.

Del resto, molti sono gli occhiali da sole dei migliori brand nazionali e internazionali che sono dotati di lenti con filtri ultra-schermanti, ma che soprattutto rispecchiano quelle che sono le tendenze del momento.

Gli occhiali da sole hanno origini abbastanza antiche, infatti si vedono per la prima volta, negli anni ’20, dalle star Hollywoodiane che proprio per ripararsi dalla forte luce, cominciarono ad indossare questo accessorio.

In pochissimo tempo però, si è trasformato in un vero e proprio oggetto di moda, sempre più richiesto e ricercato.

In ogni caso, estetica a parte, si tratta di un prodotto che si pone davanti agli occhi e sulla pelle e di conseguenza è molto importante ricercare un paio di occhiali da sole di qualità sia per le lenti che per la montatura.

Come scegliere il giusto paio di occhiale da sole

Partiamo da una precisazione: ciò che andremo a vedere è valido sia per gli occhiali da sole che per quelli da vista, anche se il focus è puntato sui primi.

Quindi, vediamo insieme quali sono i principali aspetti da tenere in considerazione per capire se si tratta dell’occhiale che fa per noi.

Forma del viso – sembrerà banale, ma questo elemento è fondamentale per la scelta dell’occhiale da sole, in quanto bisogna dare il giusto contrasto tra occhiali/viso, quindi se il viso è di forma quadrata , il consiglio è quello di optare per una montatura rotonda o ovale . Se il viso è di forma rotonda o triangolare è meglio scegliere una montatura rettangolare . Anche per coloro che hanno un viso ovale , la montatura adatta è rotonda o rettangolare . Infine, se la forma del volto è a diamante si può scegliere tra rettangolare , rotonda o browline ;

sembrerà banale, ma questo elemento è fondamentale per la scelta dell’occhiale da sole, in quanto bisogna dare il giusto contrasto tra occhiali/viso, quindi se il è di , il consiglio è quello di optare per una o . Se il viso è di o è meglio scegliere una . Anche per coloro che hanno un , la montatura adatta è o . Infine, se la forma del volto è a si può scegliere tra , o ; Lenti a specchio o polarizzate – uno dei dilemmi principali riguarda la tipologia di lente. Quelle polarizzate garantiscono sicuramente una riduzione dell’affaticamento dell’occhio , si ha una migliore percezione del colore, migliore nitidezza e contrasto e riduzione dei riflessi. Mentre invece, le lenti a specchio favoriscono maggior nitidezza, possibilità di scelta tra colori e stile, celano gli occhi e li proteggono dai riflessi;

– uno dei dilemmi principali riguarda la Quelle garantiscono sicuramente una , si ha una migliore percezione del colore, migliore nitidezza e contrasto e riduzione dei riflessi. Mentre invece, le favoriscono maggior nitidezza, possibilità di scelta tra colori e stile, celano gli occhi e li proteggono dai riflessi; Materiale utilizzato – anche questo aspetto è molto importante e ognuno ha le proprie caratteristiche. Le lenti in vetro sono le più costose, ma qualitativamente superiori rispetto alle altre. Sono molto delicate e non sempre si adattano a tutte le esigenze. Le lenti in plastica sono molto più economiche e sottili rispetto a quelle di vetro, ma garantiscono una buona performance e sono resistenti ai graffi. Le lenti in policarbonato non sono paragonabili a quelle in vetro, ma sono resistenti 20 volte in più rispetto a quelle di plastica e vetro. Infine, le lenti in acrilico durano molto meno rispetto a quelle precedenti e sono meno performanti a livello ottico.

Vediamo ora quali sono le migliori marche di tendenza.

I migliori brand di tendenza degli occhiali da sole

Montblanc

È inutile dire che Montblanc è il brand più apprezzato della moda di lusso. Gli occhiali da sole proposti sono realizzati con una montatura in titanio, quindi molto leggera, ma duratura allo stesso tempo, oppure in metallo e injection di diverse forme e colori. Le forme maggiormente utilizzate dal noto brand sono rettangolari, rotonde, quadrate, ovali e cat eye.

Chopard

Anche se non si sente spesso nominare, Chopard è un noto marchio che produce gioielli e orologi di lusso, apprezzati soprattutto dal popolo del web. Con il tempo è riuscito a farsi strada anche per l’occhialeria, sia da sole che da vista, grazie all’utilizzo di materiali di primissima qualità e alla minuziosità degli artigiani che li realizzano. Molti sono i modelli che caratterizzano il catalogo di Chopard, sia per uomo che donna.

Dior

Dior, il brand più cool in fattore moda della Francia. Il catalogo degli occhiali da sole marchiati Dior è veramente ampio, soprattutto per le donne. Molti sono i colori e le forme, sempre al passo con la moda e la tendenza del momento e vengono realizzati con materiali di prima qualità, garantendo massima resistenza.

Saint Laurent

Saint Laurent è un altro marchio di lusso, molto apprezzato e richiesto principalmente dal pubblico femminile. I colori e le forme utilizzate fanno dell’occhiale da sole un vero e proprio accessorio che completa l’outfit.

Gucci

Inutile fare presentazioni, Gucci è un marchio italiano di altissima moda che conta più di 300 negozi in tutto il mondo. Gli occhiali da sole, oltre che da vista, sono tutti di alta qualità ad un prezzo veramente sorprendente e interessante. Possiamo trovare molti colori e forme, tra cui: rettangolari, tondi, quadrati, ovali, aviator e tantissimi altri, realizzati tutti con materiali resistenti e di qualità.

Chloé

Chloé, casa di moda francese che nasce negli anni ’50 e realizza abbigliamento di alta moda. Negli anni e grazie al successo ottenuto, ha ampliato il catalogo agli accessori, tra cui borse, scarpe e occhiali da sole, dal design irripetibile e unico. Le montature presentano varie forme ad esempio aviator, rotonde, quadrate, rettangolari e moltissimi altri.

Versace

Versace, casa di moda italiana molto richiesta e apprezzata, considerato anche che i prezzi sono veramente ottimo. Gli occhiali da sole Versace sono prodotti di altissima qualità con un prezzo irrinunciabile. I suoi modelli vengono considerati come il tocco finale di un outfit, che si adattano ad ogni look e la scelta è ampia sia per uomo che per donna.