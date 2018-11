Passare le vacanze in villaggi turistici sul Gargano

Gargano per le vacanze tutto l’anno

Il Gargano è un luogo incantevole della Puglia, da visitare non solamente in estate, ma anche durante tutto l’anno.

Infatti gli intrattenimenti e gli eventi per i locali e i turisti sono sempre molti, anche durante l’inverno.

Ad esempio si può partecipare in questo periodo alla nota Festa della Paranza, un evento che si tiene nel mese di Novembre a Lesina. Sono due giornate, quest’anno il 10 e 11 novembre, con intrattenimento e sagre al lungolago di Lesina, dove si potrà conoscere la pesca e le specialità culinarie di mare del Gargano.

Il programma prevede un mercatino con varie specialità artigianali locali, e dato che il fulcro della sagra è il pesce di paranza, ci saranno diversi convegni per scoprire il pesce di paranza locale, la pesca e i prodotti tipici di questo territorio, con molti spettacoli per il pubblico.

Ancora per i giorni 1 e 2 novembre, rispettivamente il giorno dei Santi e dei Morti, a Orsara di Puglia si festeggia nella notte tra l’1 e 2 Fucacoste e Cocce Priatorije, ovvero letteralemente falò e teste del purgatorio, quini ci saranno fuochi e falò nelle vie e piazze cittadine, rispettando tradizioni legate a antichi miti locali, per ricordare i defunti.

Quindi in ogni momento dell’anno potrebbe essere utile prenotare delle offerte di villaggi turistici in Gargano.

I villaggi turistici sono sempre location esclusive, in riva al mare o nelle vicinanze, dove soggiornare con la formula all inclusive, che prevede un pacchetto tutto compreso, con soggiorno e altri servizi per gli ospiti inclusi nel prezzo.

La penisola del Gargano

Il Gargano è una penisola situata nel nord della Puglia, ampia circa 65 km che si getta nel mare Adriatico. Il Gargano viene definito anche come lo “sperone” dello stivale.

Gran parte della penisola del Gargano ospita il Parco Nazionale del Gargano.

Le montagne al centro (Monte Gargano) si innalzano a 1055 metri e calano poi bruscamente a sud e ovest creando il promontorio omonimo del Gargano. All’interno vi è anche un fitto bosco misto detto Foresta Umbra, una zona ricca di flora e fauna. Particolarmente attraente per i turisti sono i pittoreschi villaggi di pescatori, e le cittadine come Rodi Garganico, Peschici e Vieste circondate da baie pittoresche con formazioni rocciose.

Qui si trovano molte offerte di villaggi turistici del Gargano per le vacanze d’estate, dato che sono mete molte gettonate dai turisti di tutto il mondo.

I due grandi laghi a nord, il lago di Varano e il Lago di Lesina, sono un paradiso per gli uccelli migratori e aree protette.

Un’altra attrazione dal punto di vista religioso sono i due luoghi di pellegrinaggio a MonteSant’Angelo e a San Giovanni Rotondo, dove si trova il santuario dedicato a Padre Pio, e dove ogni anno giungono milioni di pellegrini.

Prenotare le vacanze online

Nei portali online si possono conoscere in tempo reale le offerte e le occasioni di vacanza in Gargano, prenotando direttamente dal proprio pc senza inutili perdite di tempo.

Consultando i portali turistici si scopriranno quindi le varie strutture ricettive delle diverse città del Gargano, tra case vacanza, alberghi, offerte di villaggi turistici in Gargano, e si potrà decidere dove andare.

Grazie a un form da compilare online, si possono inserire i propri dati, come la località, il periodo di vacanza scelto, quante persone soggiorneranno, e si aprirà una pagina con tutte le soluzioni di strutture ricettive trovate per questi parametri.

In breve si potrà avere quindi una panoramica dei vari hotel, villaggi turistici e altre strutture dove poter passare le proprie vacanze, considerando anche il prezzo a notte, i servizi offerti, la vicinanza al mare o a luoghi di interesse turistico, le valutazioni degli utenti.