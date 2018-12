Passare le vacanze nei villaggi turistici del Gargano

I villaggi turistici nel Gargano

Molta gente ogni anno va a passare le ferie in Puglia, e tanti scelgono il Gargano come meta per le vacanze.

Il Gargano è una zona della Puglia, che corrisponde allo sperone dello stivale italiano e costituisce il promontorio omonimo, che si getta nel mare Adriatico, e ne è del tutto circondato tranne nella sua parte a ovest dove invece confina con il Tavoliere delle Puglie.

Qui vi sono molte note località turistiche, con innumerevoli strutture ricettive, come alberghi, resort, agriturismi, campeggi, b&b, villaggi turistici nel meraviglioso Gargano.

Per turisti sono sempre organizzati eventi e intrattenimenti per tutta l’estate, ma non solo, anche durante tutto il resto dell’anno.

Ad esempio a novembre si può partecipare alla Festa della Paranza a Lesina. Si tratta di un evento che dura due giornate e si effettua sul lungolago di Lesina, con la possibilità di conoscere il tipo di pesca e le specialità enogastronomiche a base di pesce del Gargano.

Quindi ogni momento dell’anno si può trovare qualche cosa da fare in Gargano, e prenotare presso una agenzia di viaggi o un portale turistico le proprie vacanze in questo territorio.

Villaggi turistici Gargano all inclusive

Chi ama una vacanza con tutti i comfort può trovare tanti villaggi turistici nel meraviglioso Gargano che offrono la formula all inclusive.

I villaggi turistici Gargano all inclusive offrono infatti tanti servizi, ristorante, posto spiaggia, animazione, utilizzo delle piscine e campi sportivi, e tanto altro ancora, tutto compreso nel pacchetto vacanza acquistato, senza sorprese o spese non calcolate.

Nei portali di turismo online si possono consultare tutte le offerte in corso e le occasioni di vacanza e si può fermare la vacanza che si vuole, secondo le proprie esigenze.

Grazie alle numerose offerte disponibili online, si potrà anche risparmiare e conoscere in tempo reale la spesa da affrontare.

Basta infatti inserire i propri dati in un apposito form presente praticamente in tutti i siti del settore, specificando il periodo di vacanza, quante persone viaggiano, la località, il tipo di struttura che si predilige, e in pochi secondi si verrà reindirizzati a una pagina con tutte le strutture disponibili per la località scelta nel periodo indicato.

Scegliendo una di queste strutture si avrà quindi un preventivo di massima della vacanza completa.

Villaggi turistici in Gargano per famiglie

Chi viaggia con la famiglia e i bambini potrà in questo modo trovare una location adatta, in una località con fondali bassi e adatti per i bambini, dove gli stesi potranno giocare senza pericolo nell’acqua.

Ci sono tanti villaggi turistici Gargano per famiglie, dove sono presenti molti servizi specifici per bambini e famiglie, come ad esempio ristorante con menu per bambini, biberoneria, noleggio passeggini, nursery, parco giochi, piscine per bambini, lido attrezzato.

In particolare la zona di Vieste offre un litorale a tratti sabbioso, dove si trovano anche diversi villaggi turistici nel meraviglioso Gargano adatti per famiglie con bambini, come nella spiaggia di Castello, con un imponente faraglione bianco detto Pizzomunno, e perfetta per bambini dato che offre un litorale sabbioso e soffice e fondali bassi e azzurri.

Anche Rodi Garganico offre una bella spiaggia family friendly, con fine sabbia dorata e tante strutture ricettive, e spiagge attrezzate con attività per i più piccoli.

Ci sono comunque anche spiagge in calette incastonate tra le rocce e la macchia mediterranea, con fondali meravigliosi e che possono andare bene anche per portare i bambini, come la baia di Manaccorra, verso Peschici, la baia di San Nicola, Cala Lunga, la ampia spiaggia di Sfinale, la Chianca, tra Peschici e Vieste, e ancora nella zona di Mattinata, baie su di un mare color smeraldo, come la famosa baia delle Zagare.

Villaggi turistici in Puglia Gargano sul mare

In questi scenari meravigliosi non si può non trovare dei bei villaggi turistici in puglia Gargano sul mare, da dove ammirare il panorama ogni volta che ci si affaccia alla finestra.

Inoltre soggiornare in un villaggio sul mare permette anche di raggiungere in brevissimo tempo la spiaggia, e potersi crogiolare al sole dopo pochi passi dalla propria stanza dove si alloggia.

I villaggi turistici offrono numerose attività per organizzare le giornate e serate dei loro ospiti, e si possono anche degustare i piatti tipici di questo territorio, principalmente a base di pesce fresco, nel ristorante del villaggio.

Inoltre sono sempre organizzate gite ed escursioni, per visitare le bellezza naturali del Gargano come la Foresta umbra, il parco naturale del Gargano, le grotte marine, oppure itinerari storico culturali, con i castelli federiciani medievali, o itinerari religiosi, o ancora visite alle maggiori città del Gargano e ai loro centri storici.