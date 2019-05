Pompe oleodinamiche: a cosa servono?

Al giorno d’oggi si sente spesso parlare di pompe oleodinamiche ma non tutti sanno di cosa si tratti esattamente. Esse rappresentano degli elementi essenziali che vengono utilizzati in numerosi settori diversi.

Pompe oleodinamiche: di cosa si tratta



Le pompe oleodinamiche sono fondamentali in tutti quei campi che utilizzano la tecnologia oleodinamica come ad esempio il settore industriale o quello mobile. Il loro scopo consiste sostanzialmente nella trasformazione della potenza esterna di un motore elettrico oppure uno a scoppio utilizzata in diversi lavori.

Come sono fatte le pompe oleodinamiche



Le pompe oleodinamiche che vengono utilizzate nell’industria in genere sono caratterizzate da pompe ad ingranaggi. Esse possono essere a palette o a pistoni che a loro volta sono assiali, in linea o radiali. Tra i numerosi settori in cui è possibile utilizzare le pompe oleodinamiche bisogna ricordare senz’altro quello alimentare oppure il settore del sollevamento delle strutture. Anche nel settore mobile (in cui è possibile trovare macchine da cantiere, saldatrici oppure quelle per l’agricoltura) le pompe oleodinamiche sono estremamente utilizzate.

Pompe oleodinamiche: qual è la loro funzione principale



L’obiettivo principale delle pompe oleodinamiche è trasformare l’energia meccanica che viene generata da un motore dinamico (che può essere diesel o elettrico) in olio o un altro fluido che abbia la giusta viscosità e comprimibilità. Ciò comporta senza dubbio la nascita di tantissime soluzioni dal punto di vista tecnico dal momento che qualsiasi materiale può produrre una differente lubrificazione dell’organo o un differente grado di corrosione delle parti di cui è composto (come ad esempio pistoni, ingranaggi, guarnizioni o altro). Queste ultime devono essere realizzate appositamente nonché scelte con grande cura affinché possano essere abbastanza resistenti agli sforzi per i quali vengono usate. Bisogna ricordare dunque che le pompe oleodinamiche possono essere decisamente versatili e per tale ragione possono essere impiegate per diversi usi in base alle esigenze. Naturalmente, per avere un risultato ottimale e che duri nel tempo, è opportuno scegliere pompe oleodinamiche di grande qualità.