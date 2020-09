Pre workout allenamento: come funziona e cos’è?

Il pre workout è quel lasso di tempo che precede l’allenamento, nello specifico quello coi pesi. Durante questo lasso di tempo prepariamo il nostro fisico all’allenamento, al dispendio di energia con un’alimentazione mirata che può comprendere anche l’assunzione di integratori specifici. Ma questi pre workout ” artificiali ” che si trovano ad esempio in farmacia è meglio evitarli in quanto non sono necessari se si riesce ad introdurre nel nostro organismo alimenti naturali. Gli integratori alimentari in commercio, in questo caso quelli che servono per il pre workout, verranno assunti qualora con i soli alimenti naturali non riusciremo a raggiungere il nostro fabbisogno energetico necessario per affrontare l’allenamento.

A livello biologico approfitteremo del fatto che il sangue affluisca ai gruppi muscolari ( perchè saranno proprio i muscoli che andranno a lavorare maggiormente durante il workout ) in quanto si è notato che la massa muscolare aumenta assumendo macronutrienti prima dell’allenamento e che i livelli di cortisolo si riducano.

Pre Workout : come funziona?

Ma come funziona l’assunzione del pre workout?

Dipende anche se andiamo ad allenarci a stomaco pieno o meno. Se ci si allena di prima mattina il pre workout andrebbe assunto almeno un’ora e mezza prima dell’allenamento.

E’ necessario aprire una piccola parentesi sui macronutrienti, senza conoscerne l’importanza non potremmo preparare il nostro pre workout. Essi sono i grandi ( macro ) nutrienti che andranno a comporre la nostra dieta, ossia i carboidrati, i grassi e le proteine . I carboidrati si distinguono a loro volta in semplici e complessi, dove i semplici si trovano nel latte, nello zucchero e nella frutta; mentre quelli complessi sono i derivati dei cereali, ovvero pane, pasta o nelle patate, ecc..

E’ preferibile assumere del cibo che ci stimoli e ci dia capacità di concentrazione con un indice glicemico adeguato, dei carboidrati semplici quindi in combo con delle proteine.

Il quantitativo ideale da assumere sarebbero 0,5 grammi di carboidrati e di proteine per kilo corporeo.

Un pasto ricco di proteine prima dell’allenamento incrementerà gli aminoacidi nelle fibre muscolari, e studi hanno dimostrato come un pre workout proteico stimola, tramite l’allenamento coi pesi, il dimagrimento.

Pre Workout home made o ” commerciale “

Quindi il pre workout sostanzialmente serve per migliore le prestazioni in allenamento come l’aumento della forza.

Ma quali sono gli alimenti e i nutrienti che in pratica potremmo assumere per preparare il nostro pre workout personalizzato?

In base a quanto detto sopra il pasto ideale potrebbero essere ad esempio delle gallette di riso o mais o ancora di quinoa o avena ricche di proteine ( anche se vanno bene di qualsiasi tipo ) con due fette di prosciutto crudo per l’apporto proteico. Per chi preferisce una colazione o uno spuntino all’italiana possiamo optare per 100 grammi di yogurt greco e una banana. Il primo ci garantira’ una riserva di proteine mentre il secondo ci garantirà una riserva di carboidrati oltre ad essere ricca di potassio.

All’inizio dell’articolo si è detto che se riusciamo a far a meno di integratori presenti in commercio sarebbe meglio, ma per par condicio è corretto menzionare anche quegli integratori che vengono assunti nel pre workout come la creatina, la beta-alanina, aminoacidi e la sinefrina. Ricordiamo anche la caffeina che possiamo trovare sotto forma di compresse o come di consuetudine nel caffè fatto in casa o preso al bar.

Nello specifico la caffeina è il nutriente che da quel pump, quello sprint in piu’ nell’allenamento.



E’ doveroso dire che non è poi tanto importante consumare il pre workout o anche il post workout quanto assumere il giusto quantitativo di macronutrienti e calorie durante la giornata.