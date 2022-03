Effettuare prove meccaniche su prodotti e prototipi

Nel mondo dell’ingegneria dei materiali è essenziale effettuare test atti a valutarne le caratteristiche, tra cui le proprietà meccaniche.

Per fare questo si devono utilizzare macchinari ad alta tecnologia e competenze in linea con il campo di applicazione.

Inoltre è necessario che le prove vengano portate a termine nel rispetto delle normative e degli standard internazionali ed europei in vigore al momento dell’esame e attinenti alla destinazione d’uso.

Cosa sono le prove meccaniche

Consistono nel porre in atto alcune serie di test altamente targettizzati sul materiale in oggetto; la loro tipologia varia a seconda del fine e della sostanza da esaminare.

Per l’esattezza, le verifiche possono essere di due tipi:

Determinazione delle proprietà meccaniche del materiale

Chiamate anche prove convenzionali, ne esistono in gran numero, la maggior parte delle quali standardizzate, e rendono una serie di valori che verranno, in un secondo momento, sottoposti a verifica per identificare l’adeguatezza all’uso previsto.

Alcune delle più comuni, considerando la quantità di forza applicata sul campione durante l’esperimento, sono:

durezza

tensione e rottura (trazione, flessione, compressione)

impatto (resilienza)

alte temperature (scorrimento a caldo)

fatica (carico oscillante)

test non distruttivi

In questi casi i test si effettuano sui cosiddetti provini, le cui dimensioni sono regolamentate da normative ben precise, erogate con le seguenti ripartizioni di responsabilità:

a livello internazionale il potere normativo in questo campo è l’ISO. Tuttavia la nazioni aderenti non hanno l’obbligo di recepire la disposizione, ma solo la facoltà di farlo; se il recepimento avviene come norma nazionale si parla di UNI ISO: diversamente, con adozione Comunitaria, si parla di UNI EN ISO

a livello europeo la competenza è del CEN, le cui norme, una volta erogate, acquisiscono il suffisso di UNI EN.

Verifica della conformità alle norme di costruzione ed utilizzo

Conosciute con il nome di prove reali o simulate, sottopongono a test parti oppure interi oggetti al fine di determinare se le metriche di costruzione e di resistenza siano state correttamente implementate durante la produzione, riproducendo con una la maggiore fedeltà possibile le condizioni di utilizzo.

I test vengono posti in essere con elevata personalizzazione in quanto viene presa in considerazione la geometria del prodotto.

A chi rivolgersi per i test

Dal momento che questo tipo di attività necessita di competenze professionali di alto livello e di macchinari e strumentazioni all’avanguardia, con prontezza di aggiornamento delle metodologie applicate per poter certificare i risultati ottenuti alla luce delle disposizioni di attuazione, è essenziale rivolgersi a professionisti del settore al fine di non correre alcun rischio in un campo dove la tolleranza è veramente minima.

Una delle aziende leader del settore a cui puoi rivolgerti con fiducia è Tecnolab che, grazie alla sua pluriennale esperienza nel settore delle prove meccaniche è in grado di soddisfare tutte le esigenze relative al settore in oggetto, fornendo dati precisi ed altamente analitici, da poter essere utilizzati come base per eventuali decisioni aziendali che si riferiscano al prodotto in analisi.

I servizi offerti da questa eccellenza del Lago Maggiore sono di altissimo livello, grazie al sapiente utilizzo di tre macchine configurate per coprire diverse gamme di test, subordinatamente alle caratteristiche possedute dal campione.

L’attività relativa alle prove viene implementata con i seguenti gruppi di test:

“Prove Meccaniche”

“Prove di Vibrazione”

“Prove su Rubinetteria Sanitaria”

“Prove su Riduttori di Pressione”

effettuati con i seguenti macchinari:

“Galdabini CTM/60”

“MTS 359 25KN”

“Acquati AG/MC20”

che, grazie alle loro elevate caratteristiche tecniche, eseguono le sessioni di lavoro con affidabilità e precisione.

Tutti i risultati delle prove meccaniche sui prodotti vengono rigorosamente certificati per assicurare la loro ufficialità, qualità e possibilità di impiego ai massimi livelli in ogni campo di applicazione.