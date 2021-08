Quale pavimentazione scegliere per il proprio spazio esterno: 3 consigli utili

Quando si decide di avere un giardino, un orto o, comunque, uno spazio esterno non sono tutte rose e fiori. Anzi, proprio qui che nascono i problemi. Perché se da un lato è sempre bello avere qualche metro quadrato all’aperto in cui tu ti possa rilassare, dall’altro bisogna stare attenti.

Perché questa è un’area che va curata da cima a fondo e la sua progettazione deve essere ben gestita fin nei minimi dettagli. In questo approfondimento, noi parleremo, in particolare, dei pavimenti.

Un vero e proprio tallone d’Achille per tante persone che non riescono a capire bene quale possa fare al proprio caso. Ebbene, noi abbiamo scelto di darti tre suggerimenti molto utili che, chissà, potrebbero darti davvero la svolta.

Facilità di pulizia

Partiamo da un aspetto poco considerato. Ma che, in realtà, acquisisce il giusto valore solo quando, poi, ti ci ritrovi a sbattere la testa. Qual è? Semplice: la pulizia. Del resto, basta andare su un portale specializzato per capire l’importanza di questo aspetto.

Certo, non è l’unico su cui devi puntare. Però abbiamo preferito cominciare proprio da questo per farti capire subito dove vogliamo andare a parare. Cioè prendere quei dettagli, quegli spunti che non sempre puoi leggere dappertutto.

Ad esempio, il legno e il PVC sono assolutamente adatti a questo scopo. Al di là della grandezza del giardino, infatti, troverai di una semplicità unica pulire il tutto e far tornare il pavimento come nuovo.

Non ci avevi pensato, vero, alla pulizia? Ecco, ora fissa bene questo concetto che passiamo a quello successivo.

Resistenza

Forse questo è un po’ più scontato. Però ‘scontato’ non vuol dire meno importante. O, comunque, di secondo piano. Anzi. Avere un pavimento esterno resistente ti porta degli incredibili vantaggi.

Il primo è un risparmio puramente economico. Quando vedi i prezzi della pavimentazione, infatti, devi pensarlo a come se fosse un investimento. Nel senso che, se spendi poco, rischi di trovarti delle mattonelle che a distanza di pochi mesi dovrai cambiare.

E ciò significa un ulteriore esborso di denaro. Esborso che si può tranquillamente evitare se capisci quanto resistente possa essere un pavimento.

Un altro vantaggio è il guadagno di tempo. Perché scegliere una nuova pavimentazione vuol dire che andare in giro per i negozi e per i siti online alla ricerca del prodotto giusto per te.

Ovviamente, ciò presuppone sere, pomeriggi, mattine tutte occupate a girovagare. Quando potresti fare ben altro. E, inoltre, il guadagno di tempo lo si evince dal fatto che più il pavimento è resistente e più non hai necessità di fare una manutenzione ‘troppo’ ordinaria.

Nel senso che è vero, comunque, il fatto di dover dare un occhio al pavimento ogni tanto. Ma lo puoi fare, in questo caso, anche in maniera meno frequente. Proprio perché il pavimento risulta resistente.

Ah, ovviamente, quando intendiamo ‘resistente’ vuol dire che riesce a far fronte sia agli agenti atmosferici estremi – dal gran caldo alla pioggia battente, passando per la neve e la grandine – e sia all’usura dei passi.

In questo caso, il materiale ideale è sicuramente il marmo.

Bellezza estetica e sicurezza

Chiudiamo con due aspetti in uno. Abbiamo preferito tenerli uniti perché, spesso, l’uno è il corollario dell’altro. Ad esempio, pensa all’area per bambini: devi combinare la bellezza estetica con la sicurezza, in modo che i tuoi pargoli non si facciano male.

Se trovi una pavimentazione che abbia solo uno dei due aspetti, ti consigliamo di fermarti un attimo e ragionare se ne vale la pena.

I bambini, si sa, quando giocano all’aperto, spesso non badano bene alle situazioni di pericolo e a te può sfuggire qualcosa. Quindi, presta sempre un occhio al mix tra la creazione di un ambiente adatto all’infanzia e un ambiente che ti possa permettere di dormire sonni tranquilli.

Lo sappiamo, non è semplice. In ogni caso, però, ci sentiamo di suggerirti il materiale che combina meglio questi due aspetti: la gomma per esterni.

Del resto, è anche antiscivolo, quindi un ulteriore plus. Fermo restando che, comunque, ci sono dei trend davvero molto belli da cui puoi prendere spunto. Copiare magari no, però se ci metti un pizzico di personalizzazione il risultato potrebbe essere molto più che soddisfacente.