Tessuti idrorepellenti: la tecnologia e gli utilizzi

I tessuti idrorepellenti possono essere un’ottima soluzione per le tende da sole, ma come funzionano?

Spesso mi viene posta la domanda “cos’è il tessuto idrorepellente e perché è importante scegliere una tenda di questo tipo?”, perciò è giunto il momento di rispondere a queste domande per capire di cosa stiamo parlando.

Alla fine di questo articolo capirai come funziona la tecnologia dei tessuti idrorepellenti, quali sono i suoi utilizzi e soprattutto i vantaggi di questo materiale che ti permetteranno di effettuare la scelta giusta.

Tessuti idrorepellenti: cosa sono e come funzionano

Spesso i termini “impermeabile” e “idrorepellente” vengono confusi, perciò vediamo di fare un po’ di chiarezza.

I tessuti idrorepellenti sono quelli che non assorbono acqua grazie alla loro resistenza che permette al liquido di non filtrare attraverso le fibre.

A differenza dei tessuti impermeabili, quelli idrorepellenti resistono a modeste quantità di acqua, minori rispetto a quelli impermeabili, per questo motivo spesso vengono proposti prodotti che sono l’insieme delle due cose.

Possiamo, quindi, riassumere dicendo che i materiali idrorepellenti resistono all’effetto della bagnatura dell’acqua. Le gocce, quindi, non penetreranno nel tessuto ma scivolano via.

La tecnologia dei tessuti idrorepellenti

I tessuti idrorepellenti hanno una funzionalità piuttosto semplice. Le gocce d’acqua che entrano in contatto con il tessuto idrorepellente mantengono una forma pressoché sferica e scivolano via.

Tuttavia, questa tipologia di tessuto non ha la capacità di resistere costantemente all’acqua, ma riesce a resistere solamente a quantità limitate di liquido prima che penetri nel tessuto.

Parlando, invece, in termini di colonna d’acqua si traduce in una misura che va dai 400 mm ai 1300 mm, che può corrispondere a circa mezz’ora di pioggia lieve o neve.

Per capirci, la colonna d’acqua è un parametro internazionale che indica in millimetri la resistenza del tessuto alla penetrazione dell’acqua. Bisogna tenere conto, inoltre, che generalmente i materiali che resistono ad una colonna d’acqua di 800mm vengono definiti impermeabili.

L’acqua e l’umidità, quindi, sui tessuti idrorepellenti rimangono in superficie e non penetrano. Il liquido perciò resta sotto forma di goccioline senza essere assorbito.

Tessuti idrorepellenti: gli utilizzi

I tessuti idrorepellenti vengono utilizzati principalmente per realizzare tende ma anche capi d’abbigliamento come i capi sportivi.

Questi tessuti idrorepellenti sono realizzati in acrilico, PET o in poliestere, soprattutto nel caso delle tende da sole.

Per quanto riguarda invece i capi tecnici, il tessuto diventa idrorepellente grazie all’addizione delle cosiddette sostanze DWR, ossia Durable Water Repellent, dei repellenti d’acqua, un rivestimento generalmente a base di fluoropolimeri.

Quando si tratta di tessuti per esterni, spesso i termini impermeabile e idrorepellente vengono confusi, ma quando si cerca un tessuto “resistente all’acqua”, allora stiamo parlando di tessuti idrorepellenti. Infatti, i materiali impermeabili solitamente sono quelli realizzati con materiali più solidi come la gomma e la plastica e non permettono all’acqua di penetrare.

Tessuto idrorepellente o impermeabile: quale scegliere

Scegliere il giusto tessuto da acquistare è molto importante e bisogna analizzare alcuni fattori fondamentali.

Uno dei principali fattori da valutare è la quantità di acqua che si prevede che le tende assorbano durante l’anno. Perciò, se le tende prendono quantità eccessive di acqua probabilmente sarà consigliabile scegliere un tessuto impermeabile.

In questo caso il tessuto sarà in poliestere spalmato PVC o PVC Vinitex. I tessuti impermeabili sono disponibili anche in acrilico resinato, poliestere resinato e PET resinato con una resistenza alla colonna d’acqua > 1000 mm, con una ristretta scelta tra colori e fantasie.

Invece, se la quantità di acqua è minima, un tessuto idrorepellente può essere un’ottima scelta. In questo caso, le tende si bagneranno solamente in caso di pioggia fitta, quindi sono ideali per chi ha l’accortezza di raccogliere le tende in caso di mal tempo e pioggia.