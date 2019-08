Quali strumentazioni usa una falegnameria?

Per poter realizzare, quelli che possono essere mobili o altri strumenti, direttamente utilizzati per la lavorazione del legno, bisogna avere degli attrezzi adatti, ecco perché in una falegnameria, è necessario un determinato kit, che permette di operare nella maniera corretta, così da poter realizzare un lavoro, che possa essere definito ottimale.

Il banco per poter operare

Questo è un primo strumento fondamentale, che deve essere presente in una falegnameria. Un banco che permetta, quella che è la fissazione di tavole, così che possano essere piallate. Ad esso poi, deve essere anche applicato, un granchio, che nient’altro è che un ferro, che va infilato all’interno dei fori quadrati del banco, che servirà come arresto, per le assi da piallare.

Attrezzi per poter segare

Questi attrezzi, hanno una lama che di solito è provvista dentatura e può essere di varie forme, che permette di poter andare a tagliare, quello che è il legno. Permette di poter essere utilizzata, nei confronti di quelli che sono legni teneri o anche semiduri e permette anche, quella che è l’esecuzione di angoli già prefissati, ma anche tagli di tipo curvo e di grosso spessore. Dunque in quelle che sono le prime fasi della lavorazione del legno, quando questo è ancora grezzo.

Attrezzi per la levigatura

Questi sono particolarmente indicati, per riuscire ad ottenere superfici piane lisce e che possono essere parallele tra loro, e che dunque, siano già sufficientemente sgrossate. Questi di solito hanno una sezione piatta o semitonda, e permettono quindi, di poter rifinire, quelle che sono superfici piallate. Questa di solito, si presenta completamente in una struttura di acciaio.

Attrezzatura per sgrossatura e finitura

Questi permettono di trasformare quello che è un pezzo, in qualsiasi figura geometrica desiderata. Dopo aver svolto quella che è la fase di sgrossatura, si andrà a svolgere, quella che è la levigatura. Gli attrezzi per svolgere questo tipo di lavoro, possono essere molti e possono riferirsi a quelli definiti da banco, facendo però riferimento soprattutto, a quelle che sono le pialle, sia manuali che elettriche.

Oltre a questi strumenti, il falegname, sì attrezza anche di ulteriori attrezzi, comunque fondamentali, come possono essere cacciaviti, seghetti, viti e tantissimi altri.

Già con queste attrezzature, una buona falegnameria, può svolgere la maggior parte dei lavori, che possono essere indicati, per la lavorazione del legno e poter realizzare, quelle che possono essere le proprie strutture, in estrema comodità e che soprattutto, siano efficaci ed estremamente precise.