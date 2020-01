Quanto costa un Personal Trainer in palestra?

Sono tante le persone che si affidano al Personal Trainer ma sono tanti anche coloro che decidono di non provare l’allenamento con il personal trainer a causa del costo.

Infatti il timore di affrontare spese troppo alte può indurre a rinunciare. Tuttavia, è possibile beneficiare questo servizio anche ad un prezzo moderato.

In seguito cercheremo di dare delle informazioni dettagliate in modo da avere una panoramica più chiara e capire se si tratta effettivamente di una scelta conveniente o meno.

Perché scegliere un personal trainer? Benefici

Innanzitutto, prima di capire le varie tariffe, bisogna specificare quali sono i vantaggi che può offrire un personal trainer.

Tra questi c’è senza dubbio quello di garantire una maggiore sicurezza durante gli allenamenti.

Il personal trainer infatti può aiutare a trovare l’esercizio più adatto alle proprie esigenze, spiegando nel dettaglio le modalità e i tempi, in modo da evitare di subire lesioni e infortuni vari.

Un programma di allenamento personalizzato in base alla condizione fisica può essere dunque molto più efficace.

Inoltre questa figura può aiutare notevolmente ad aumentare la motivazione e l’autostima, fondamentale per qualsiasi attività fisica.

In questo modo sarà possibile essere costante negli allenamenti, riuscendo quindi a conseguire ottimi risultati nel minor tempo possibile.

Grazie a tutti questi vantaggi che offre, la figura del personal trainer è sempre più diffusa.

Ad esempio è possibile trovare numerosi personal trainer a Roma che garantiscono la massima professionalità e sicurezza, ideali per rimettersi in forma.

Da cosa dipende il prezzo?

Preparazione

Un primo fattore da considerare è senza dubbio la preparazione, come d’altronde in ogni altra professione.

Bisognerà dunque considerare il grado di competenza e professionalità del personal trainer, quindi se è in possesso o meno di attestati di qualifica o di una laurea in scienze motorie triennale.

La formazione per un professionista è molto importante e talvolta può avere anche costi molto alti, soprattutto se si sceglie di fare un master di specializzazione o un corso di laurea in scienze motorie.

Esperienza

Inoltre è da valutare anche l’esperienza del personal trainer, cioè se ha seguito molti clienti o se ha alle spalle anni di lavoro in palestre e centri fitness.

È necessario quindi reperire informazioni sul web come recensioni dei clienti oppure chiedere il curriculum vitae al professionista.

Servizio

Il costo dipenderà anche dal tipo di servizio di personal training che si intende scegliere.

Solitamente i servizi disponibili sono il personal training a domicilio, in palestra e online.

Bisogna dunque distinguere tra personal trainer a domicilio, ovvero colui che permette di effettuare i propri allenamenti anche a casa, e personal trainer online, che tramite le tecnologie digitali permettono di essere seguiti semplicemente utilizzando il proprio smartphone o il proprio PC.

Ma la figura professionale su cui ci soffermeremo e di cui valuteremo le tariffe in questo articolo è quella del personal trainer in palestra.

Solitamente i costi per questo tipo di figura sono molto inferiori rispetto ad un personal trainer a domicilio o online.

In questi casi poi per calcolare il prezzo è necessario prendere anche in considerazione il tipo di palestra in cui lavora e la città dove lavora.

La struttura in cui esercita infatti può indubbiamente concorrere nel determinare la tariffa.

Tariffe del Personal Trainer in palestra

Il range di costi di un personal trainer di solito può variare tra i 25 e i 60 euro.

Dunque molto dipenderà dalle caratteristiche che abbiamo precedentemente analizzato.

Sotto i 30 euro

Un prezzo così basso è applicato di solito da allenatori che hanno da poco iniziato il loro percorso lavorativo, hanno quindi poca esperienza o pochi clienti.

Può essere applicato anche da professionisti più affermati che lavorano però in contesti o città dove il costo della vita è più basso o c’è meno richiesta del servizio come ad esempio nelle piccole città italiane.

In questa fascia di prezzo possono collocarsi anche i “pt abusivi” ovvero soggetti che lavorano senza i requisiti o l’inquadramento fiscale necessario per svolgere questa professione.

Quando il prezzo è troppo basso è bene chiedere sempre curriculum e inquadramento fiscale al trainer.

Da 30 a 60 euro

Nella fascia di prezzo successiva che va invece dai 30 ai 60 euro si possono trovare personal trainer con più esperienza e con i requisiti necessari per esercitare la professione.

In questi casi è possibile ottenere un servizio sicuro con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Nella fascia di prezzo si collocano la maggior parte dei professionisti che operano nelle varie città.

Il prezzo può variare di poco da città in città, ad esempio questo personal trainer roma applica tariffe che vanno da 35 a 45 euro per le sedute in palestra, mentre in alcuni rinomati fitness club di Milano il costo di un allenatore privato arriva a 60 euro l’ora.

Da 60 a 100 euro

Se invece si intende cercare un servizio specializzato in una determinata disciplina e si ha una buona somma a disposizione può essere opportuno affidarsi a professionisti che hanno costo più elevato, superiore cioè ai 60 euro.

In questa fascia solitamente si collocano professionisti di fama rinomata in determinati settori, come ad esempio preparatori atletici di determinati sport o ex atleti affermati.