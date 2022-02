Quanto sono importanti le insegne in plexiglass?

Molte attività commerciali hanno la necessità di distinguersi da tutte le altre e un’insegna è sicuramente il modo migliore per differenziarsi e attirare l’attenzione di nuovi clienti.

Le insegne in plexiglass non solo riescono a garantire uno stile unico ma sono anche personalizzabili in base alle proprie esigenze e al proprio gusto personale. Inoltre, sono la scelta migliore per chi ha un’attività commerciale su strada perché sono visibili a tutti e non passano inosservate.

Perché scegliere un’insegna in plexiglass per la propria attività

Il plexiglass è un materiale molto versatile ed è perfetto per realizzare insegne pubblicitarie, infatti grazie a questo materiale è possibile creare insegne di ogni tipo, forma e dimensione. Quadrati, rettangoli, scritte luminose, di design, piccole, grandi, da interno o da esterno, insomma, le insegne in plexiglass riescono davvero ad accontentare e soddisfare le richieste di tutti.

Una cosa molto importante è non confondere le insegne in plexiglass con delle semplici stampe su cartelloni pubblicitari. Molto spesso infatti si tende a confondere una stampa su plastica perché è molto simile a quella su plexiglass, ma in realtà è una cosa completamente diversa.

Come abbiamo detto già prima il plexiglass è un materiale molto versatile e flessibile, infatti, può essere utilizzato per moltissimi scopi ma risulta perfetto per la realizzazione di insegne pubblicitarie.

Quello che distingue il plexiglass dagli altri materiali è la sua lunga durata e la facilità con cui si può pulire. Inoltre, le insegne in plexiglass non ingialliscono nel tempo e non vengono alterate dalle intemperie.

Ultimo, ma non meno importante, punto di forza delle insegne in plexiglass è il prezzo che risulta molto conveniente.

Altri vantaggi di questo strumento pubblicitario

Ad oggi le insegne in plexiglass sono di grande tendenza, ma non solo, ormai il plexiglass viene utilizzato davvero per tutto a partire dai box doccia, insegne, sgabelli, appendiabiti e tutti i complementi d’arredo che si possono immaginare.

Il plexiglass risulta essere trasparente, resistente e i colori aderiscono meglio alla superficie.

Le insegne in plexiglass vengono interamente realizzate da artigiani esperti del settore che prima stampano l’immagine scelta dal cliente sul retro del pannello in plexiglass che successivamente viene sigillata. Una volta fatto questo si pensa a rendere i colori più brillanti tramite uno strato di vernice bianca che viene applicata su tutta la superficie della lastra o solo dietro l’immagine.

Un altro vantaggio delle insegne in plexiglass è che sono completamente personalizzabili, infatti, è possibile anche creare delle singole lettere in plexiglass per chi non volesse una grande insegna. In questo modo possono essere rispettate tutte le eventuali esigenze a partire dalle misure fino ai colori.

La cosa importante è affidarsi sempre ai professionisti del settore che grazie alla competenza e all’esperienza riusciranno sicuramente a soddisfare le esigenze di tutti. Anche perché l’insegna in plexiglass sarà la prima cosa che i clienti noteranno, ecco perché è importante creare un’insegna in grado di catturare l’attenzione e che inviti il cliente ad entrare nella vostra attività commerciale.