Sanificazione ozono: che cos’è?

Le sanificazioni sono trattamenti indispensabili per i nostri ambienti, ci mantengono lontani da potenziali rischi per la salute, allergie varie o, perché no, da cattivi odori talvolta insistenti e insopportabili. A proposito di ciò andiamo a scoprire un metodo innovativo, estremamente ecologico e sempre più diffuso di cui magari alcuni avranno già sentito parlare,: la cosiddetta SANIFICAZIONE OZONO, e cioè la sanificazione mediante l’utilizzo di un particolare gas, appunto l’ozono

MA COS’È L’ OZONO?

Cominciamo parlando innanzitutto della “materia prima” di questo metodo di sanificazione, L’OZONO. L’ozono è un gas, composto da 3 atomi di ossigeno (formula chimica O3), che ha la capacità di penetrare in profondità in qualsiasi tipo di tessuto, ecco perché è ideale per le sanificazioni di qualsiasi genere.

COME FUNZIONA:

Questo particolare metodo di sanificazione, spiegato in modo rudimentale, non fa nient’altro che sfruttare al meglio le proprie proprietà: penetra in profondità nei tessuti e, una volta entrato a contatto con quei fastidiosi microrganismi quali muffe, batteri, acari, e chi più ne ha più ne metta, grazie ad un processo chimico chiamato OSSIDAZIONE trasforma essi in molecole “sterili ” eliminando così totalmente cattivi odori e rendendo l’ambiente pulito e sicuro.

Ma perché dovremmo scegliere proprio questo metodo per la nostra sanificazione anziché altri ?

VANTAGGI SANIFICAZIONE OZONO:

– Ambiente ossigenato, sanificato e sicuro al 100% : grazie alla maggiore leggerezza dell’ozono rispetto ad altri gas avremo la certezza che esso sia penetrato in profondità in qualsiasi tessuto e che quindi il nostro ambiente sarà TOTALMENTE igienizzato.

– Addio a cattivi odori : come già detto in precedenza l’ossidazione renderà il nostro ambiente del tutto privo di cattivi odori e totalmente “neutro” all’olfatto.

– Metodo ecologico e naturale: essendo l’ozono un gas del tutto naturale.

– Zero tracce di agenti chimici artificiali : ebbene si, perché l’azono non diventerà altro che ossigeno: ed è prorpio questo uno dei maggiori vantaggi di questo tipo di igienizzazione /sanificazione! L’ ozono infatti, data la sua composizione chimica (O3) non lascia alcuna traccia di elementi chimici artificiali.

SU CHE AREE POSSIAMO AGIRE:

Partiamo col dire che in genere , ovviamente, un trattamento di sanificazione (dato per scontato ovviamente che sia effettuato in maniera corretta, la raccomandazione quindi in tal senso è sempre quella di affidarsi a professionisti) , è consigliabile ovunque: d’altronde un ambiente sanificato e pulito non è mai una cosa negativa. Di seguito però, andiamo ad elencare gli ambienti dove la nostra SANIFICAZIONE OZONO potrebbe attecchire in modo particolare o essere per certi versi “più necessaria”:

Strutture ospedaliere;

Negozi di qualsiasi genere ;

Strutture domiciliari;

Bar, alimentari di qualsiasi genere e ristoranti;

Centri di qualsiasi genere (benessere, fitness, estetici..) ;

Ambienti scolastici di qualsiasi ordine e genere;

Veicoli di qualsiasi genere (camper, furgoni, bus, aerei..)

Uffici di qualsiasi genere;

Ripetiamo infine, come premesso anticipatamente, che un trattamento di sanificazione di un QUALSIASI ambiente, o anche perché no di un oggetto, è tendenzialmente sempre un azione positiva.

SANIFICAZIONE DELL ‘ACQUA MEDIANTE OZONO

Grazie alle sue proprietà ossidanti sopracitate l’ozono è comunemente utilizzato anche per la sanificazione dei condotti fognari, acquedotti o, analogamente al cloro, nella pulizia di piscine.

SANIFICAZIONE OZONO E COVID-19

La sanificazione ozono è efficace contro il virus SARS-CoV-2 (nome del virus che scaturisce la malattia Covid-19)?

Purtroppo ad oggi non sono stati ancora effettuati test diretti ed esperimenti in tal senso, è però presumibile dedurre però che l’ozono uccida il virus SARS-Cov-2. Perché? Lo possiamo dedurre dal fatto che l’ozono sia efficace contro il virus SARS (altro virus della “famiglia coronavirus”) visto che, il nuovo virus responsabile della malattia Covid-19 ha una struttura analoga ad esso. (Fonte “Thailand Medical News”).