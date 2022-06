A chi affidarti per creare il tuo nuovo spazio lavorativo?

Il tempo che trascorriamo nei luoghi di lavoro è sicuramente molto, la qualità della nostra vita è quindi anche legata anche a questi ambienti che devono, sempre più, garantire serenità e affidabilità.

La funzionalità, l’estetica, la qualità dei materiali, l’accessibilità e la fruibilità dell’ambiente sono tutti elementi che risultano essere fondamentali nella progettazione e realizzazione di un ambiente di lavoro,nello specifico di un ufficio.

Affidarsi a professionisti che lavorano con lungimiranza e competenza per realizzare ambienti rispettosi delle esigenze lavorative ed umane, risulta fondamentale.

Architetti, tecnici, specialisti, artigiani selezionati per le proprie competenze, abilità e talenti, che operano avendo come obiettivo realizzare spazi che migliorino la qualità di vita e di lavoro. Sator è un general contractor in grado di fornirti tutto ciò, creando un ambiente funzionale e di design.

Progettazione

La progettazione di un ufficio segue le necessità operative legate alla tipologia di attività, alla quantità di personale, alle dimensioni degli spazi coinvolti.

Tuttavia è fondamentale lo sguardo sull’estetica poiché è risaputo che un ambiente visivamente gradevole permette di svolgere con maggiore positività il proprio ruolo lavorativo.

Innovazione e tecnologia sono altri due parametri importanti.

Innovazione da un punto di vista architettonico e dell’arredamento, ma anche della scelta dei materiali.

L’attenzione massima oggi è infatti sulla qualità dei materiali scelti sia nella realizzazione di nuove strutture che nella ristrutturazione di ambienti preesistenti.

Materiali riciclabili, che rispettino tutte le normative vigenti sulla sicurezza, ma che ben si adattino anche a creazioni importanti da un punto di vista del design.

Un ufficio deve essere accogliente ma allo stesso tempo essenziale; praticità, pragmatismo e creatività devono incontrarsi nella realizzazione di un ambiente lavorativo che si possa distinguere.

Un ufficio è infatti un biglietto da visita importante, costituisce l’immagine stessa dell’azienda, il preludio alla realizzazione degli affari.

Le scelte cromatiche sono altresì importanti; sappiamo fino a che punto il colore possa influire sulle scelte umane e sul buon rendimento della giornata lavorativa.

Nella progettazione di un ambiente di ufficio è fondamentale inoltre saper valorizzare i singoli luoghi in funzione dell’utilizzo.

L’ufficio singolo e direzionale, l’ufficio dove il lavoro viene condiviso in più postazioni, la reception, la sala riunioni, il luogo della condivisione della pausa.

Ogni ambiente infatti deve rispettare le esigenze e accogliere in maniera rassicurante ed utile ai fini dell’ottenimento del miglior risultato.

Realizzazione

Un’azienda per la progettazione e realizzazione di un ufficio, deve saper accompagnare in ogni passo il cliente guidando le scelte.

La garanzia dell’affidabilità è necessaria anche in termini del rispetto della sicurezza di ogni scelta ed ogni prodotto offerto.

Realizzare un buon prodotto significa saper ascoltare e comprendere le esigenze del cliente poiché l’ufficio è lo specchio di un’azienda e dei prodotti a lei legati.

La velocità di realizzazione del progetto dipende dall’organizzazione e dalla gestione di competenze certe.

Un team di architetti, tecnici, specialisti, artigiani ottimamente coordinati, permette di fare fronte a ogni necessità.

L’attenzione alle nuove tecnologie risulta fondamentale soprattutto per tutto quello che riguarda la parte tecnica e impiantistica.

Impianti elettrici, illuminotecnica, risultano essere elementi a cui dedicare attenzioni speciali.

La luce all’interno di un luogo di lavoro infatti è fondamentale, e deve tenere conto della tipologia di attività che viene svolta all’interno.

La gestione della realizzazione del progetto è garantita dall’utilizzo di complementi di produzione dell’azienda stessa o di fornitori scelti accuratamente.

Questo permette un assoluto rispetto dei tempi di consegna ma anche la garanzia della qualità che è sempre controllata.