Siete alla ricerca di luoghi dove poter praticare sport all’aria aperta in una delle regioni più belle d’Italia? Questo è l’articolo giusto che fa per voi!

Vi presentiamo le alternative che avrete per gli sport outdoor in una splendida regione come l’Umbria.

In quella che viene definita il “Cuore Verde d’Italia”, c’è tutto ciò di cui avete bisogno per trascorrere i vostri momenti di libertà all’aria aperta, praticando il vostro sport outdoor preferito in contesti naturalistici che vi lasceranno senza fiato, senza trascurare ovviamente l’aspetto relativo all’arte, alla gastronomia e a tutto ciò che il territorio offre.

Ecco un breve elenco di alcuni degli sport outdoor in Umbria che potrete praticare in queste splendide zone alla scoperta del territorio circostante: bike, arrampicata, trekking, equitazione, canoa, nordic walking, quad, hydrospeed e tanto altro!

In bicicletta

In bicicletta potrete ad esempio fare un tour sulle verdi colline umbre, alla scoperta dei vigneti e di incantevoli borghi medievali, completato poi da una degustazione di buon vino e prodotti locali direttamente presso una cantina.

Arrampicata

Chi è appassionato di arrampicata può sbizzarrirsi sulle falesie di Ferentillo, nei pressi di Terni. E’ uno dei posti più conosciuti d’Europa per la bellezza dei luoghi e per chi è amante di questo sport: impossibile farselo sfuggire.

Trekking

Siete appassionati di trekking? potrete fare delle escursioni in diverse zone della regione. Vi suggeriamo quella della Valle del Menotre, vicino alla sorgente del fiume omonimo. Da non perdere anche una visita alle Grotte di Pale, solamente uno dei tanti luoghi suggestivi per chi non vuole fare solo sport outdoor ma anche godere delle bellezze naturalistiche di cui è ricca l’Umbria.

A cavallo

Siete amanti dei cavalli? è possibile praticare l’equitazione immersi nella campagna, a poca distanza dalla splendida Orvieto o sulle colline di Todi. Vivrete la vostra esperienza in mezzo a contesti naturali rilassanti, cavalcando nella magica Umbria.

In Canoa

Se invece siete appassionati di canoa, potrete praticare questo sport a pochi passi dalla famosa Cascata delle Marmore, percorrendo il fiume Nera in diverse località lungo la Valnerina

Nord walking

In Umbria, inoltre, potrete dedicarvi anche al nord walking, seguendo ad esempio un percorso della durata di 3 ore circa che vi condurrà alla Rocca di Albornoz di Piediluco. Il cammino è lungo quasi 5 chilometri ed è abbastanza facile ed adatto a tutti, bambini compresi. Occorrono scarpe o scarponcini da trekking, pantaloni lunghi, un cappello e ovviamente dell’acqua.

Outdoor con Quad

Un’altra esperienza indimenticabile e che non può mancare a chi ama lo sport outdoor, è quella del quad, tra eremi, colline e cascate, panorami mozzafiato della bella Umbria. Al termine dell’escursione alla guida di questo pratico mezzo, vi concederete un pranzo od una cena per gustare le bontà enogastronomiche della regione.

Out Door con Hydrospeed

Se volete praticare l’hydrospeed, sport outdoor abbastanza recente, uno dei luoghi ideali per farlo è nei pressi della Cascata delle Marmore o sul fiume Corno, luoghi suggestivi e di rara bellezza naturalistica.

Come vedete, le possibilità di trascorrere momenti all’insegna dello sport outdoor in Umbria non mancano.

Ci sarà solamente da scegliere quale sia la proposta più adatta, tra le tante, per ciò che vorrete fare nel vostro tempo libero.

E’ una regione magica e qualsiasi sia l’esperienza che deciderete di seguire, sarete circondati non solo da luoghi incontaminati, ma potrete scoprire il territorio circostante, ricco di bellezze artistiche e architettoniche.