Servizio per disotturare fosse biologiche a Torino

EcolNord ti da la garanzia di un’immediata soluzione in caso di urgenza dovuta a scarichi intasati, allagamenti e pozzi neri o fognature ostruiti , l’azienda garantisce un servizio 24 su 24.

Attraverso l’impiego dei più moderni autospurghi, di attrezzature e strumentazioni idonee, il team di operai specializzati è sempre pronto ad intervenire in caso di emergenza, offrendo un servizio impeccabile e puntuale

Il team specializzato di operai offre un servizio di qualità per risolvere ogni tipo di problematica riguardante sistemi di scarico pubblici e privati.

SPURGO FOGNATURE E POZZI NERI

Per garantire il continuo funzionamento, bisogna tenere in conto che fognature e pozzi neri, per essere efficenti e funzionanti, necessitano di interventi di manutenzione e svuotamento periodici.

Il ricorso allo spurgo di fognature è dovuto quasi sempre ad una cattiva manutenzione oppure all’utilizzo scorretto degli scarichi.

Spurgare le fognature significa eliminare cattivi odori che derivano da liquami ristagnanti, rimuovere ostruzioni che possono provocare perdite o allagamenti permettendo così di mantenere in buono stato le tubature.

EcolNord esegue le seguenti operazioni per spurgare pozzi neri a Torino

Disostruzione pozzetti di scarico

Lavaggio fosse biologiche

Spurgo tubature

Disostruzione colonne di scarico

VIDEOISPEZIONI INDUSTRIALI E DOMESTICHE DELLA RETE FOGNARIA

La videoispezione è un mezzo all’avanguardia che permette di monitorare ed esaminare lo stato delle reti fognarie, di canaline, di intercapedini, di colonne di scarico e tubazioni.

Le videoispezioni vengono eseguite utilizzando telecamere robotizzate di ultima generazione.

Gli interventi di videoispezione permettono di localizzare la posizione del danno subito in modo da rendere più facile la programmazione e l’esecuzione di un intervento di riparazione o spurgo.

Ovviamente un intervento mirato significa risparmio di costi e riduzione di disagi.

LAVAGGIO E SPURGO AD ALTA PRESSIONE

Consiste in un metodo per la pulizia profondo ed efficace delle fosse biologiche, mediante un’apposita pompa ad alta pressione. Questo metodo è decisamente efficace poiché il getto, intenso e potente, è in grado di eliminare ogni genere di residuo per cisterne disotturando eventuali scarichi intasati della fossa biologica nel giro di pochi minuti, ovviamente con la garanzia di rispettare sotto tutti gli aspetti, le norme di sicurezza vigenti, operando sempre nel rispetto dell’ambiente, provvedendo alla depurazione di fosse biologiche con sistemi del tutto innocui per l’ecosistema. Dettaglio assolutamente da non sottovalutare.

Uno dei principali vantaggi della depurazione delle fosse biologiche a parte il miglior funzionamento dello stesso, e sicuramente l’eliminazione dei cattivi odori.

LA RIPARAZIONE MIRATA DELLA FOGNATURA

EcolNord da la garanzia di una riparazione mirata e con l’uso di materiali appropriati e a norma di legge, con attrezzatura moderna che velocizza l’individuazione del lavoro da eseguire. In base al tipo di rete fognaria da realizzare o riparare , saranno scelti caso per caso i materiali edili più idonei e duraturi, dal PVC al cemento in funzione dei diametri e delle lunghezze dei tubi, per garantire un lavoro efficace, economico e soprattutto duraturo.

Una manutenzione a periodi controllati, eviterà sicuramente maleodoranti allagamenti dovuti a una fossa biologica o pozzo nero ostruito. E un problema da non sottovalutare, in quanto la fuoriuscita di liquido causa la dispersione di residui potenzialmente nocivi per l’ambiente oltre al fatto che possono causare appunto, pericolosi allagamenti.

Lo staff dell’azienda EcolNord, assicura di essere in grado di garantire un servizio efficiente e tempestivo grazie all’utilizzo di apparecchiature all’avanguardia.

Nel caso di necessità per risolvere in giornata qualsiasi problema inerente a scarichi, fognature e pozzi neri a Torino puoi contattare EcolNord. Il team è specializzato in: