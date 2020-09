Stampe digitali su tessuti? Prova mydigitalprint.it!

Sempre più spesso si ricorre alle stampe digitali su tessuti, un’idea originale e personalizzata adatta ad per ogni occasione.

Digital printing è una tecnologia di stampa digitale a colori molto simile alle stampanti che si hanno in casa. Questa si basa sull’utilizzo di 4 inchiostri; ciano, magenta, giallo e nero, i quali vengono automaticamente mischiati tra di loro per creare una vasta gamma di colori e riprodurre grafiche, disegni e foto.

L’immagine selezionata viene poi stampata direttamente sul tessuto.

I risultati migliori vengono ottenuti utilizzando questa tecnica su tessuti 100% cotone, quindi sarebbe ideale stampare su borse, maglie o zaini al fine di personalizzarli.

È possibile, dunque, avere a disposizione una grande quantità di prodotti a cui regalare un tocco di personalità.

Vantaggi della stampa digitale

La stampa digitale essendo una tecnica innovativa e di alta qualità presenta una serie di benefici:

può essere utilizzata su qualsiasi fibra per decorare una maglietta, una polo, una tazza, un cuscino, ecc.

I tempi necessari per realizzare questi prodotti unici sono davvero ridotti ed i costi sono contenuti.

Resistenza nel tempo: non vi è alcun tipo di problema con lavaggi, poiché la stampa diventa indelebile sul tessuto scelto.

Qualità delle foto grazie alla quadricromia.

Morbidezza della stampa: l’inchiostro, infatti, oltre ad aderire ai tessuti vi penetra, andando a colorare anche le fibre.

