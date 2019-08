Tendenze di fine estate

L’estate è ormai agli sgoccioli, ma rimane ancora un po’ di tempo per sfoggiare gli abiti leggeri prima di riporli nell’armadio. Ma come si può chiudere la stagione calda con stile? Basta seguire le tendenze del momento proposte da stilisti ed influencer.

I tessuti per settembre

Per quanto concerne i tessuti, l’estate è stata caratterizzata dal plissè, che continuerà a dominare la scena ancora per qualche tempo, almeno per tutto settembre. Si tratta di un tessuto a pieghe fitte molto leggero, in voga nel 1900 e tornato di moda per questa stagione. Gonne lunghe, corte e vestiti realizzati in questo tessuto in colori pastello o diverse nuances combinate sono ideali sia per delle occasioni casual che per le cerimonie.

L’altro tessuto re dell’estate è stato il pizzo San Gallo, un tipo di ricamo molto ricercato ed elegante. Nei mesi estivi gli abiti realizzati in questo tessuto, specialmente in colori chiari come il bianco ottico per far risaltare l’abbronzatura, sono stati molto venduti ed utilizzati. A settembre è ora di riporre nell’armadio gli abiti realizzati in questo tessuto, poiché troppo estivo.

Si può fare una piccola eccezione per le ultime feste in spiaggia, ma solo se i capi sono di un colore scuro, come il blu notte o il verde bottiglia. Per non ottenere l’effetto “ancora in vacanza” è fortemente sconsigliato l’abbinamento con le espadrillas, ma è preferibile un sandalo con un accenno di tacco per un tocco più elegante.

E se ad esser realizzati in pizzo non sono interi abiti, ma si tratta solo di inserti ed applicazioni qua e la? Allora, in quel caso, l’utilizzo è consentito senza sembrare fuori luogo, anche in colori pastello oppure beige. Basta che non sia troppo ma solo quel tocco in più.

Le giacche

A settembre, si sa, arriva il primo fresco di sera, ed occorre munirsi di una giacca per non prender freddo. Anche in questo caso, bisogna seguire le tendenze, e magari anticipare ciò che le passerelle hanno proposto per la stagione autunno-inverno.

I maxi cappotti in tonalità nude sono una delle novità, in cashemire o lana. Ovviamente, a settembre questi tessuti sono troppo pesanti, quindi si può optare per una soluzione realizzata in cotone. Il perfetto abbinamento è con gli stivali, i cosiddetti “stivali estivi” che, però, in estate fanno storcere il naso. Settembre è il momento per tirarli fuori dalla scarpiera.

I trench sono ancora protagonisti. La fantasia che caratterizzerà questi capi nella versione invernale, sarà quella a quadrettoni grigi e neri intrecciati, in tessuto principe di Galles. Anche in questo caso si tratta di un tessuto prettamente invernale, ma le fantasie a quadretti magari in tonalità ocra o bordeaux sono un modo per anticipare la tendenza.

E le giacche corte? Anch’esse sono un capo immancabile nell’armadio, specialmente per i primi giorni di settembre. Se lo scorso anno il camoscio ha iniziato a diffondersi, quest’anno dominerà i modelli di giacche sotto al seno oppure quelle dal taglio maschile. Occorrerà abbandonare i colori pastello come il rosa carne ed il celestino, ed optare per colori più scuri e neutri sul marrone o grigio caldo.